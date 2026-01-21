L'AIE relève sa prévision de demande 2026, réduit ses attentes de surplus

Logo de l'Agence internationale de l'énergie à Paris
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à la hausse mercredi ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026, dans son dernier rapport mensuel sur le marché pétrolier, laissant entrevoir un excédent légèrement moins important pour le marché cette année.
L'AIE prévoit désormais une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 930.000 barils par jour (bpj) cette année, contre une prévision de croissance de 860.000 bpj dans son précédent rapport.
Selon les calculs de Reuters basé sur le rapport, cette révision signifie que l'offre mondiale de pétrole dépassera la demande de 3,69 millions de bpj cette année.
Cela représente une baisse par rapport à l'excédent implicite de 3,84 millions de bpj indiqué dans le rapport de décembre de l'organisme de surveillance basé à Paris.
"Pour l'instant, les soldes gonflés rassurent quelque peu les acteurs du marché et ont permis de contenir les prix", a déclaré l'AIE.
(Robert Harvey et Alex Lawler à Londres; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer