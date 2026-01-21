L'AIE relève sa prévision de demande 2026, réduit ses attentes de surplus

Logo de l'Agence internationale de l'énergie à Paris

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à ‍la hausse mercredi ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour ‌2026, dans son dernier rapport mensuel sur le marché pétrolier, laissant entrevoir un ​excédent légèrement moins important pour le ⁠marché cette année.

L'AIE prévoit désormais une augmentation de la demande mondiale ⁠de pétrole ‍de 930.000 barils par jour (bpj) cette ⁠année, contre une prévision de croissance de 860.000 bpj dans son précédent rapport.

Selon ​les calculs de Reuters basé sur le rapport, cette révision signifie que l'offre mondiale ⁠de pétrole dépassera la demande ​de 3,69 millions de bpj cette ​année.

Cela représente ​une baisse par rapport à l'excédent implicite ​de 3,84 millions ⁠de bpj indiqué dans le rapport de décembre de l'organisme de surveillance basé à Paris.

"Pour l'instant, les soldes gonflés rassurent ‌quelque peu les acteurs du marché et ont permis de contenir les prix", a déclaré l'AIE.

