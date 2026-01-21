 Aller au contenu principal
La Bourse de Paris sous pression, le Groenland sous les projecteurs
information fournie par AFP 21/01/2026 à 12:07

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris évolue en petite baisse mercredi, sous pression avant le très attendu discours du président Donald Trump au Forum économique mondial à Davos (Suisse), dans un contexte de tensions, les pays européens s'opposant à toute annexion du Groenland par les Etats-Unis.

Vers 11H30, le CAC 40 perdait 0,23% pour s'établir à 8.044,23 points, soit une perte de 18,35 points. La veille, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait perdu 0,61%, à 8.062,58 points.

"Les marchés actions européens ont ouvert globalement stables mercredi, tous les regards étant tournés vers l'arrivée de Trump à Davos", a commenté Niel Wilson, analyste chez Saxo Markets.

"La nervosité des investisseurs demeure et plus personne n'attend un revirement rapide concernant les sanctions douanières prévues entre les pays de la zone euro et les Etats-Unis", selon Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Le président américain arrivera mercredi au Forum de Davos avec "environ trois heures de retard", en raison d'un problème avec le premier avion qui devait le conduire en Suisse, a indiqué le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

Donald Trump a menacé de surtaxes douanières huit pays européens s'opposant à ses velléités d'annexion du Groenland, territoire autonome du Danemark.

Alors qu'on lui demandait jusqu'à quelles extrémités il était prêt à aller pour en prendre le contrôle aux dépens de Copenhague, avant son départ pour Davos, Donald Trump a répondu: "Vous le découvrirez."

Mardi, à Davos, le président Emmanuel Macron avait mis en garde contre les tentatives américaines de "subordonner l'Europe" et qualifié les menaces américaines d'"inacceptables".

Danone s'enfonce

Le cours de Danone chute à la Bourse de Paris mercredi, miné par un rappel de lait infantile par l'agence alimentaire de Singapour et, en parallèle, par un abaissement de l'objectif de cours de plusieurs analystes.

Vers 11H30 heure de Paris, le titre réduisait ses pertes, cédant 6,30% à 68,96 euros, après avoir perdu près de 12% dans les premiers échanges d'après l'agence de presse économique Bloomberg.

L'agence alimentaire de Singapour (Singapore Food Agency ou SFA) a annoncé le 17 janvier dans un communiqué le rappel de laits infantiles Dumex, une marque de nutrition infantile rachetée en 2022 par Danone.

"La SFA a détecté la toxine céréulide dans deux produits supplémentaires de lait infantile", a-t-elle précisé dans son communiqué.

