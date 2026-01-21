Lactalis procède à un rappel de lots de laits infantiles après une possible contamination

Logo de Lactalis à Laval

Lactalis a annoncé mercredi procéder à ‍un rappel de six lots de lait infantile de la marque ‌Picot en raison de la présence de céréulide dans ​un ingrédient provenant d'un fournisseur.

Selon ⁠un communiqué de Lactalis Nutrition Santé, filiale spécialisée dans ⁠les ‍produits nutritionnels pour nourrissons et ⁠cliniques du groupe Lactalis, ce rappel fait suite à l'alerte ​de l'association professionnelle française pour la nutrition infantile sur la ⁠possible contamination de préparations ​pour nourrissons par le céréulide, ​une toxine ​pouvant provoquer des nausées et des ​vomissements.

Plus ⁠tôt ce mois-ci, le fabricant de produits alimentaires Nestlé avait également procédé à un rappel de ‌produits de nutrition infantile dans au moins 37 pays, en raison d'une présence possible de céréulide.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ‌Kate Entringer)