Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19%pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O - Le groupe américain de "streaming" recule de 7% en avant-Bourse après avoir indiqué mardi soir qu'il allait suspendre son programme de rachat d'actions pour financer l'opération visant à acquérir le studio et la division streaming de Warner Bros Discovery WBD.O .

La société, qui cherche à contrecarrer les visées de son concurrent Paramount Skydance PSKY.O sur le géant hollywoodien, a toutefois dépassé les estimations en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices au quatrième trimestre.

Par ailleurs, selon un document déposé mardi, les banques d'investissement JP MORGAN JPM.N et Allen & Company devraient toucher chacune 90 millions de dollars pour leur travail en tant que conseillers de Warner Bros Discovery dans le cadre d'une transaction.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N pourrait céder sa participation de 27,5% dans KRAFT HEINZ KHC.O , montre un document réglementaire, et se retirer d'un investissement vieux de plus de dix ans qui n'a pas porté ses fruits pour le président du conglomérat, Warren Buffett.

* UNITED AIRLINES UAL.O a publié mardi des perspectives optimistes pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année, soutenues par une forte demande de la part des voyageurs à revenus élevés et des voyageurs d'affaires. L'action prend 4% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, prévoit de se rendre en Chine fin janvier afin de rouvrir un marché crucial pour les puces d'intelligence artificielle (IA) de l'entreprise, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant une source proche du dossier.

* TESLA TSLA.O - Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi que le rythme de production initial du robot-taxi Cybercab et du robot humanoïde Optimus serait "extrêmement lent" avant de s'accélérer au fil du temps.

* META META.O - Le nouveau laboratoire d'IA de Meta Platforms a livré ce mois-ci ses premiers modèles d'IA de premier plan en interne, a déclaré mercredi le directeur technologique de l'entreprise.

* FORD F.N va rappeler 119.075 véhicules aux États-Unis, dont le chauffe-moteur pourrait se fissurer et provoquer une fuite de liquide de refroidissement, ce qui pourrait causer un court-circuit et augmenter le risque d'incendie, a annoncé mercredi l'Agence américaine chargée de la sécurité routière.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N doit publier ses résultats trimestriels mercredi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia)