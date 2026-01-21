 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 12:15

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19%pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O - Le groupe américain de "streaming" recule de 7% en avant-Bourse après avoir indiqué mardi soir qu'il allait suspendre son programme de rachat d'actions pour financer l'opération visant à acquérir le studio et la division streaming de Warner Bros Discovery WBD.O .

La société, qui cherche à contrecarrer les visées de son concurrent Paramount Skydance PSKY.O sur le géant hollywoodien, a toutefois dépassé les estimations en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices au quatrième trimestre.

Par ailleurs, selon un document déposé mardi, les banques d'investissement JP MORGAN JPM.N et Allen & Company devraient toucher chacune 90 millions de dollars pour leur travail en tant que conseillers de Warner Bros Discovery dans le cadre d'une transaction.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N pourrait céder sa participation de 27,5% dans KRAFT HEINZ KHC.O , montre un document réglementaire, et se retirer d'un investissement vieux de plus de dix ans qui n'a pas porté ses fruits pour le président du conglomérat, Warren Buffett.

* UNITED AIRLINES UAL.O a publié mardi des perspectives optimistes pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année, soutenues par une forte demande de la part des voyageurs à revenus élevés et des voyageurs d'affaires. L'action prend 4% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, prévoit de se rendre en Chine fin janvier afin de rouvrir un marché crucial pour les puces d'intelligence artificielle (IA) de l'entreprise, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant une source proche du dossier.

* TESLA TSLA.O - Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi que le rythme de production initial du robot-taxi Cybercab et du robot humanoïde Optimus serait "extrêmement lent" avant de s'accélérer au fil du temps.

* META META.O - Le nouveau laboratoire d'IA de Meta Platforms a livré ce mois-ci ses premiers modèles d'IA de premier plan en interne, a déclaré mercredi le directeur technologique de l'entreprise.

* FORD F.N va rappeler 119.075 véhicules aux États-Unis, dont le chauffe-moteur pourrait se fissurer et provoquer une fuite de liquide de refroidissement, ce qui pourrait causer un court-circuit et augmenter le risque d'incendie, a annoncé mercredi l'Agence américaine chargée de la sécurité routière.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N doit publier ses résultats trimestriels mercredi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia)

Véhicules électriques

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
728 859,991 USD NYSE -1,62%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 488,59 Pts Index Ex -1,76%
FORD MOTOR
13,280 USD NYSE -2,42%
JOHNSON&JOHNSON
218,380 USD NYSE -0,13%
JPMORGAN CHASE
302,790 USD NYSE -3,08%
META PLATFORMS
604,1200 USD NASDAQ -2,60%
NASDAQ Composite
22 954,32 Pts Index Ex -2,39%
NETFLIX
87,1950 USD NASDAQ -0,91%
NVIDIA
178,0700 USD NASDAQ -4,38%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,5250 USD NASDAQ -2,33%
S&P 500 INDEX
6 796,86 Pts CBOE -2,06%
TESLA
419,2500 USD NASDAQ -4,17%
THE KRAFT HEINZ
23,7600 USD NASDAQ +0,98%
UNITED AIRLINES
108,5200 USD NASDAQ -4,38%
WARNER BROS RG-A
28,2250 USD NASDAQ -1,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank