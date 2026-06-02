A Condé-sur-Sarthe, des détenus portent plainte contre une prison ultra-sécurisée accusée de les "déshumaniser"

La prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, le 14 octobre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Six détenus de Condé-sur-Sarthe (Orne) ont porté plainte pour violences et harcèlement moral, reprochant à la direction de cette prison ultra-sécurisée "d'entretenir un régime de pression psychologique et de domination" qui outrepasse les "exigences de sécurité".

Leur plainte a été déposée à Alençon jeudi, a appris mardi l'AFP de source proche du dossier.

Le chef d'établissement et ses équipes sont accusés de volontairement "humilier" et "déshumaniser" les personnes incarcérées au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO), afin de briser leur résistance, selon des éléments de cette plainte dont l'AFP a eu connaissance.

Une situation "d'une gravité sans nom", a dénoncé leur avocate, Marie Violleau, sollicitée par l'AFP. "Peu importe leur condition de détenus du haut du spectre, l'Etat a l'obligation de les respecter. Les infractions pénales dont ils sont victimes doivent cesser".

Ces nouveaux quartiers de détention ont déjà fait l'objet de nombreux recours administratifs, sans que les demandeurs obtiennent satisfaction, mais il s'agit de "la première plainte pénale, à ma connaissance", a relevé l'avocate.

"Le problème est propre à Condé, où la loi pénale est violée, pas seulement les droits fondamentaux et la dignité humaine", affirme Me Violleau.

A titre de comparaison, "à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), il y a des conditions de détention extrêmement difficiles mais la direction, dans le cadre strict qui lui est imposé, semble respecter les détenus et leurs familles".

Contactée par l'AFP, la Chancellerie n'a pas réagi dans l'immédiat.

- "Comme des chiens" -

Les QLCO, créés après la loi contre le narcotrafic, sont récents en France. Le premier a été instauré en juillet 2025, à Vendin-le-Vieil. Le second, à Condé-sur-Sarthe, en octobre 2025. Un troisième doit ouvrir fin juin-début juillet à Réau, en Seine-et-Marne, selon l'entourage du garde des Sceaux qui estime à 500, en France, le nombre de détenus présentant un profil les rendant susceptibles d'y être incarcérés.

L'objectif est d'isoler des détenus perçus par les autorités comme haut placés dans la criminalité organisée, selon un régime de détention strict inspiré de la lutte antimafia en Italie.

Ces quartiers sont censés les empêcher de communiquer avec l'extérieur, notamment pour continuer à gérer leurs trafics. A la mi-mai, le ministère de la Justice, sollicité par l'AFP, s'était félicité de leur "parfaite efficacité".

Il précisait alors qu'"environ un quart des détenus" en QLCO sont condamnés définitivement, "les autres" étant soit des prévenus, soit des condamnés faisant l'objet de mises en examen dans d'autres procédures.

Les six plaignants sont des personnes mises en examen ou condamnées pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs criminelle ou règlements de compte, d'après la source proche du dossier.

Ils rapportent des fouilles à nu systématisées, un accès à la promenade "soumis au bon vouloir" des surveillants et quasi inexistant pour ce qui est des activités, des agents constamment cagoulés, qui les briment... Certains s'adressent à eux par ordre, "sans faire de phrase".

Ces pratiques "quotidiennes" visent à les "intimider" eux et leurs proches, accusent-ils.

Les prisonniers reprochent notamment aux agents de palper leurs visiteurs, même enfants. Le "droit de visite" devient alors une expérience "dégradante", affirment-ils.

Aux QLCO, les parloirs sont équipés d'un hygiaphone pour éviter les contacts, sauf cas exceptionnels. "Une personne détenue s'est récemment vu refuser le retrait" de l'hygiaphone alors que sa mère "est atteinte d'un cancer", déplorent les plaignants.

Ces derniers critiquent aussi un règlement qui impose des horaires stricts pour appeler leur famille, en pleine journée, alors que leurs proches travaillent ou sont à l'école.

Ils décrivent un régime carcéral fondé sur une "pression psychologique et de domination", "qui excède les seules exigences de sécurité", d'après des éléments de leur plainte.

"On les entasse, on les piétine, on les violente et on espère qu'ils sortent meilleurs. Si vous traitez des gens comme des chiens en prison, ne vous attendez pas à ce qu'ils ressortent comme des hommes", a prévenu Me Violleau.