L'agenda sociétés France de jeudi

(AOF) - Jeudi 14 août
IT Link
La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.
AOF - EN SAVOIR PLUS
|26,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,75%
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite
L'impôt sur le bénéfice des sociétés de négoce de matières premières devrait générer "environ 900 millions" de francs suisses pour 2025. La Suisse a fortement revu à la baisse sa prévision de déficit pour 2025 grâce aux recettes fiscales générées par le négoce ... Lire la suite
Les Européens ont pressé mercredi Donald Trump d'amener Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu en Ukraine, où l'armée russe progresse rapidement. "Nous espérons que le thème central de la réunion" entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska ... Lire la suite
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, après la publication de données montrant la résilience des principales économies mais aussi la nécessité pour les banques centrales de rester accommodantes. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,66% ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer