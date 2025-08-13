L'Agence internationale de l'énergie relève ses prévisions 2025 sur l'offre de pétrole après les décisions de l'Opep+

Des grues se dressent sur une installation de plateforme pétrolière à Lagos

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a relevé mercredi ses prévisions de croissance de l'offre pétrolière pour cette année, après la décision de l'Opep+ d'accroître la production, tout en abaissant ses prévisions de demande en raison d'une consommation morose dans les principales économies.

L'AIE s'attend désormais à une hausse de l'offre mondiale de pétrole de 2,5 millions de barils par jour (bpj) en 2025, contre 2,1 millions de bpj précédemment prévus, selon un rapport mensuel de l'agence, qui conseille les pays industrialisés.

La demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 680.000 bpj cette année, contre 700.000 bpj prévus précédemment, a déclaré l'agence basée à Paris.

"Les dernières données montrent une demande atone dans les principales économies et, alors que la confiance des consommateurs reste faible, un rebond marqué paraît peu probable", a précisé l'AIE.

Les prix du pétrole ont brièvement accentué leurs pertes après la publication du rapport de l'AIE à 08h00 GMT.

Malgré l'augmentation de la production de l'Opep+, les producteurs hors Opep continueront à mener la croissance de l'offre mondiale cette année et l'année prochaine, selon l'AIE.

Bien qu'elle ait abaissé ses prévisions de demande, l'AIE s'attend à ce que le raffinage mondial du pétrole s'approche d'un niveau proche d'un record historique de 85,6 millions bpj en août.

