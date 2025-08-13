Droits de douane : le lobby automobile allemand exhorte l'UE à collaborer avec Trump

Malgré "l'accord" affiché entre Donald Trump et Ursula Von der Leyen, les Etats-Unis n'ont pas encore supprimé leurs droits de douane sectoriels sur les voitures. L'industrie automobile d'outre-Rhin sonne l'alarme.

( AFP / INA FASSBENDER )

Le lobby automobile allemand a appelé Berlin et l'Union européenne à collaborer avec Donald Trump pour réduire les droits de douane sur les voitures, conformément à l'accord UE-États-Unis, avertissant que des milliards étaient en jeu.

"Les États-Unis doivent supprimer leurs droits de douane sectoriels sur les industries automobiles européennes et allemandes", a déclaré Hildegard Müller, responsable du lobby automobile VDA, au quotidien économique Handelsblatt , mardi 12 août.

"La Commission européenne et le gouvernement allemand doivent tout mettre en œuvre pour y parvenir", a-t-elle ajouté.

Fin juillet, Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont conclu un accord qui, selon l'UE, porterait les droits de douane américains sur les voitures à 15%, contre 27,5% auparavant.

Mais le gouvernement américain n'a pas encore supprimé ses droits de douane sectoriels sur les voitures, et Mme Müller a affirmé que rien n'avait changé pour les constructeurs automobiles sur le terrain.

"L'accord entre l'UE et les États-Unis n'a jusqu'à présent apporté aucune clarté ni aucune amélioration pour l'industrie automobile allemande", a-t-elle regretté.

"Les coûts se chiffrent déjà en milliards et continuent d'augmenter", a-t-elle ajouté.

S'exprimant lors d'un point de presse habituel mardi, le porte-parole de l'UE pour le commerce, Olof Gill, a indiqué qu'il ne pouvait pas fixer de date précise pour la mise en œuvre complète de l'accord UE-États-Unis. "Les États-Unis se sont engagés à ce que le droit de douane général de 15% s'applique aux voitures", a-t-il commenté. "Nous ne savons pas précisément quand cela se produira. Nous savons que cela se produira".