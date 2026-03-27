L'agence européenne de l'aviation se félicite de l'amélioration des liens avec la FAA et Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim Hepher et Joanna Plucinska

Le principal régulateur européen de l'aviation a signalé une amélioration des relations avec la FAA américaine et a déclaré que Boeing BA.N répondait "de manière appropriée" à l'examen réglementaire, ce qui suggère que les récentes tensions transatlantiques sur la sécurité aérienne se sont apaisées.

Les relations entre l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA) et la Federal Aviation Administration se sont détériorées après que des accidents mortels de Boeing 737 MAX en 2018 et 2019 ont été liés à des logiciels défectueux et à une mauvaise surveillance, ce qui a incité l'EASA à examiner de plus près les conceptions de Boeing.

"Très honnêtement et de manière transparente, je pense que les choses se sont beaucoup améliorées. Nous travaillons maintenant comme des partenaires de confiance", a déclaré Florian Guillermet, directeur exécutif de l'AESA, lors d'une interview.

"Nous sommes dans une phase où nous faisons confiance à la FAA pour faire ce qu'il faut, et je n'ai aucune indication aujourd'hui qu'elle ne s'occupe pas de ses devoirs et que Boeing... ne réagit pas de manière appropriée", a-t-il ajouté.

"Nous constatons que la FAA s'occupe de ce qu'elle doit faire et que Boeing réagit de manière appropriée", a-t-il ajouté, précisant que ses remarques concernaient à la fois la certification des avions et les problèmes de production.

L'AESA est le principal organisme de réglementation des avions à réaction d'Airbus AIR.PA et l'une des principales agences qui certifient les aéronefs nationaux tout en reconnaissant les décisions des uns et des autres par le biais d'accords bilatéraux, bien qu'elles puissent poser des questions détaillées.

Le système international de reconnaissance mutuelle a été mis à rude épreuve en janvier lorsque le président américain Donald Trump a menacé de retirer la certification des avions d'affaires canadiens et d'imposer des droits de douane supplémentaires si le Canada n'approuvait pas un certain nombre de modèles américains.

M. Guillermet a refusé de commenter directement le différend, mais a déclaré que le système de certification dans son ensemble devait rester libre de toute interférence.

"Il s'agit d'un travail technique qui doit rester un travail technique", a-t-il déclaré.