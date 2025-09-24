L'agence environnementale brésilienne approuve les résultats de l'exercice d'urgence de Petrobras à Foz do Amazonas

L'agence environnementale brésilienne Ibama a approuvé le test d'intervention d'urgence de Petrobras dans le bassin de Foz do Amazonas, tout en demandant que certains ajustements soient faits avant d'accorder à l'entreprise pétrolière publique une licence de forage dans cette région offshore sensible sur le plan environnemental, selon des documents consultés par Reuters mercredi.

La région, située dans la partie la plus septentrionale de la marge équatoriale du Brésil, est considérée comme la frontière pétrolière la plus prometteuse de Petrobras, partageant la géologie avec la Guyane voisine, où Exxon Mobil

XOM.N développe d'immenses gisements.

En 2023, Ibama a refusé à Petrobras une demande de forage dans cette région. La société a immédiatement fait appel, ce qui a ravivé les divisions au sein du gouvernement brésilien entre les défenseurs de l'environnement et les alliés qui prônent l'exploitation du pétrole et du gaz dans la région.

Pour Petrobras, le test d'intervention d'urgence constituait la dernière étape du processus d'autorisation environnementale.

Une fois le rapport d'Ibama terminé, la directrice de l'agence, Rodrigo Agostinho, peut prendre la décision finale d'accorder ou de refuser la licence.