L'agence de notation Scope confirme la notation d'émetteur d'Uniper à BBB

L'agence de notation européenne Scope Ratings (Scope) a confirmé la notation émetteur à long terme d'Uniper à BBB et a évalué son profil de crédit intrinsèque à bbb?, les deux étant dans la catégorie investissement.

Cette évaluation reflète un profil financier solide, une forte liquidité et une meilleure visibilité des résultats, soutenue par une part plus élevée de chiffre d'affaires contractuel.

Elle prend également en compte la rigueur financière continue et les progrès réalisés dans la stabilisation des flux de trésorerie.

Le niveau de notation intrinsèque " catégorie investissement " souligne la solidité des fondamentaux de l'activité de l'entreprise.

Christian Barr, directeur financier d'Uniper : " La confirmation de notre notation émetteur BBB et l'évaluation intrinsèque " catégorie investissement " témoignent des progrès accomplis dans le renforcement de notre profil financier et l'amélioration de la stabilité de nos résultats. Elles confirment la solvabilité intrinsèque de notre entreprise et soulignent la crédibilité de notre stratégie et de notre rigueur financière."