L'agence canadienne de sécurité des transports s'inquiète du nombre record d'incursions sur piste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les incursions de piste au Canada ont atteint 639 en 2024, contre 566 en 2023

La plupart des incursions dans le monde ne présentent pas de risque élevé, mais certaines deviennent mortelles

Le BST a proposé des systèmes d'alerte dans le poste de pilotage et une meilleure signalisation dans les aéroports

(Contexte et commentaires du président du BST) par Allison Lampert

Le Bureau de la sécurité destransports du Canada a fait part mercredi de ses nouvelles préoccupations concernant les quasi-accidents entre aéronefs après que les cas d'incursions de piste dans le pays ont atteint un niveau record l'an dernier, bien qu'il n'y ait pas eu de cas récents de collisions réelles.

Dans sa liste de surveillance annuelle, leBST a appelé à une meilleure utilisation de la technologie et de l'infrastructure, après que les données du fournisseur de services de trafic aérien NAV Canada ont montré que les incursions de piste ont grimpé à 639 l'année dernière, contre 566 en 2023, le nombre le plus élevé jamais enregistré au cours des 15 années pour lesquelles des données sont disponibles.

Il y a incursion sur piste lorsqu'un aéronef ou un véhicule se trouve par erreur sur une piste destinée à l'atterrissage ou au décollage d'aéronefs.

Au cours des dernières années, une série d'incidents évités de justesse a suscité des inquiétudes plus générales concernant la sécurité aérienne dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis , où l'on s'inquiète également de la pression exercée sur les opérations de contrôle du trafic aérien, qui manquent de personnel.

En février, un vol de Southwest Airlines LUV.N se trouvait à moins de 200 pieds derrière un jet d'affaires lorsque le pilote de la compagnie commerciale a interrompu l'atterrissage et effectué une manœuvre d'urgence pour éviter de justesse une collision à l'aéroport Midway de Chicago.

Début septembre, un A220 d'Air Canada décollant de l'aéroport international Pearson a frôlé la collision avec un jet d'affaires de Bombardier BBDb.TO qui roulait sur la piste.

Yoan Marier, président du BST, a déclaré qu'il est difficile de prévenir les incursions parce que les mesures à prendre font appel à de multiples intervenants, comme les aéroports et les compagnies aériennes.

"C'est une question très complexe à résoudre", a-t-il déclaré dans une interview.

Les incidents récents font monter la pression sur les autorités aéronautiques pour qu'ellesencouragent l'utilisation de systèmes d'alerte dans le cockpit conçus pour prévenir de telles incursions à mesure que le trafic aérien s'intensifie.

Aux États-Unis, , le National Transportation Safety Board a demandé que soit rendue obligatoire la technologie d'alerte en surface qui permettrait d'éviter de tels incidents.

Le BST canadien n'a pas formulé de recommandation officielle, mais il a proposé des mesures telles que l'utilisation de systèmes d'alerte dans le poste de pilotage et d'autres technologies, ainsi que l'amélioration de la signalisation et de l'éclairage dans les aéroports.

"Les technologies d'alerte dans le poste de pilotage sont l'un des éléments clés. Et c'est quelque chose que nous aimerions voir mis en œuvre sur une base plus large au Canada , c'est certain. Mais ce n'est certainement pas le seul élément"

Bien que la grande majorité des incursions de piste ne soient pas considérées comme présentant un risque élevé, de tels incidents peuvent s'avérer mortels.

L'année dernière, un avion de ligne A350 de Japan Airlines est entré en collision avec un avion turbopropulsé des garde-côtes à l'aéroport Haneda de Tokyo, tuant la plupart des membres de l'équipage du plus petit appareil.