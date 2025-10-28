L'agence américaine vote le durcissement des restrictions visant les entreprises technologiques chinoises jugées menaçantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Hikvision, paragraphes 7-8) par David Shepardson

Les États-Unis ont renforcé les règles applicables aux équipements de télécommunications fabriqués par des entreprises chinoises jugées menaçantes pour la sécurité nationale, dernière mesure en date dans le cadre d'une répression plus large à l'encontre de Pékin.

La Commission fédérale des communications a voté mardi par 3 voix contre 0 pour bloquer les nouvelles approbations d'appareils dont les composants proviennent d'entreprises figurant sur sa "liste couverte" et pour permettre à l'agence d'interdire, dans certains cas, des équipements déjà approuvés.

"Ce sont des lacunes que de mauvais acteurs pourraient utiliser pour menacer la sécurité de nos réseaux", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC. "Les adversaires étrangers de l'Amérique sont constamment à la recherche de moyens d'exploiter les vulnérabilités de notre système."

L'autorité de régulation des télécommunications a précédemment inscrit des entreprises telles que Huawei, ZTE

000063.SZ , China Mobile 600941.SS et China Telecom

601728.SS sur la liste dite "couverte", qui interdit à la FCC d'autoriser l'importation ou la vente de nouveaux équipements provenant de ces entreprises.

Ce mois-ci, Brendan Carr a déclaré que les principaux sites de vente en ligne américains avaient supprimé plusieurs millions d'annonces de produits électroniques chinois interdits, dans le cadre d'une campagne de répression menée par l'agence .

Les articles supprimés figuraient sur la liste ou n'étaient pas autorisés par l'agence, comme les caméras de sécurité domestique et les montres intelligentes de sociétés telles que Huawei, Hangzhou Hikvision 002415.SZ , ZTE et Dahua Technology Co 002236.SZ .

Hikvision s'oppose à l'extension des restrictions aux modèles déjà approuvés, estimant que la FCC outrepasse son autorité.

"Cette ordonnance n'est fondée sur aucune preuve spécifique au produit", a déclaré Hikvision, ajoutant qu'elle "imposera des dommages inutiles aux communautés et aux petites entreprises américaines qui comptent sur des systèmes de sécurité sûrs, conformes et déjà autorisés."

La FCC a publié ce mois-ci un avis de sécurité nationale rappelant aux entreprises les articles interdits, notamment les équipements de vidéosurveillance.

Le 15 octobre, la FCC a déclaré qu'elle envisageait de révoquer l'autorisation d'opérer aux États-Unis accordée au principal opérateur de télécommunications de Hong Kong, HKT, une filiale de PCCW 0008.HK , en invoquant des raisons de sécurité nationale.

En mars, la FCC a déclaré qu'elle enquêtait sur neuf entreprises chinoises figurant sur la liste couverte, notamment Huawei, ZTE, Hytera Communications 002583.SZ , Dahua Technology Co, Pacific Networks Corp et sa filiale ComNet, ainsi que China Unicom (Americas) 0762.HK .

La FCC a précédemment interdit à certaines entreprises chinoises de fournir des services de télécommunications aux États-Unis, en invoquant des problèmes de sécurité nationale.

Le mois dernier, la FCC a entamé une procédure visant à retirer la reconnaissance de sept laboratoires d'essai détenus ou contrôlés par le gouvernement chinois, en invoquant des problèmes de sécurité nationale.