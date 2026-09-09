L'agence américaine du logement doit rencontrer trois agences de crédit cette semaine, selon Pulte

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Bill Pulte, responsable fédéral américain de la réglementation du logement, a déclaré mercredi que son agence rencontrera cette semaine les agences de crédit Experian EXPN.L , Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N .

"Nous avons déjà rencontré plusieurs agences de crédit, et cette semaine, nous allons rencontrer les trois principales, à savoir Experian, Equifax et TransUnion. Notre objectif est de réduire les coûts tout en étudiant la possibilité de n'utiliser qu'un seul rapport de crédit et de recourir à la fusion de deux rapports de crédit", a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.