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L'agence américaine du logement doit rencontrer trois agences de crédit cette semaine, selon Pulte
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 17:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bill Pulte, responsable fédéral américain de la réglementation du logement, a déclaré mercredi que son agence rencontrera cette semaine les agences de crédit Experian EXPN.L , Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N .

"Nous avons déjà rencontré plusieurs agences de crédit, et cette semaine, nous allons rencontrer les trois principales, à savoir Experian, Equifax et TransUnion. Notre objectif est de réduire les coûts tout en étudiant la possibilité de n'utiliser qu'un seul rapport de crédit et de recourir à la fusion de deux rapports de crédit", a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

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