L'agence américaine de la santé va négocier les prix des médicaments amaigrissants GLP-1

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont déclaré mardi qu'ils négocieraient les prix des médicaments avec les fabricants de médicaments GLP-1, dans le but d'élargir l'accès aux traitements de perte de poids.

Dans le cadre de cette initiative, le CMS élargirait les efforts de couverture, avec un programme pilote Medicaid débutant en mai 2026 et un programme pilote Medicare en janvier 2027.

Les programmes couvriraient les médicaments de Novo Nordisk

NOVOb.CO , Wegovy et Ozempic, et ceux d'Eli Lilly LLY.N Zepbound et Mounjaro pour la perte de poids.