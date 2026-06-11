L'agence américaine de contrôle des médicaments émet une alerte à l'importation concernant des médicaments fabriqués dans une usine de Dabur India

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La Food and Drug Administration (FDA) américaine a émis une alerte à l'importation concernant des médicaments fabriqués dans l'usine d' DABU.NS , appartenant à Dabur India, située dans la région occidentale indienne de Dadra et Nagar Haveli, à la suite d'une inspection, a déclaré jeudi la société de biens de consommation.

Cette mesure a été prise après que la FDA a inspecté l'usine et signalé des lacunes en matière d'intégrité des données et de maintenance.

Le mois dernier, Reuters a rapporté, en citant le rapport d'inspection, que l'autorité de régulation avait constaté que des registres de fabrication critiques d' avaient été falsifiés afin de dissimuler le fait que des équipements destinés à la fabrication de certains produits avaient été utilisés pour de nombreux autres produits.

Un oiseau vivant et des fientes d'oiseaux ont été trouvés dans l'entrepôt de matières premières, à environ 9 mètres des matériaux d'emballage.

Un produit faisant l'objet d'une alerte à l'importation de la FDA peut être retenu sans examen physique, à moins que l'importateur ne démontre qu'il a remédié aux infractions mentionnées dans l'alerte.

Dabur est l'une des plus anciennes et des plus grandes entreprises de biens de consommation en Inde, se décrivant comme l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits ayurvédiques, fort d'un héritage de plus de 140 ans. Elle commercialise une gamme de produits de santé en vente libre et de grande consommation aux États-Unis, notamment des pommades contre la toux et le rhume, des crèmes antifongiques, des gels analgésiques et des produits d'hygiène bucco-dentaire.

La société a déclaré que la mesure prise par la FDA n'avait aucune incidence financière ou opérationnelle, ajoutant que les produits vendus sur le marché intérieur n'étaient pas concernés par cette décision.

Elle a indiqué qu'elle continuait à collaborer avec l'autorité de régulation américaine en fournissant des « plans d'actions correctives et préventives » tout en prenant des mesures pour combler les lacunes identifiées.