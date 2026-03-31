L'Afrique du Sud envisage de réduire la taxe sur les carburants pour limiter l'impact du conflit lié à l'Iran sur les prix à la pompe

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* Le ministre des finances annoncera sa décision mardi

* Selon une source, la réduction pourrait être similaire à la réduction temporaire de 2022

(Ajout de contexte au paragraphe 3, d'un responsable de l'énergie au paragraphe 5 et d'informations générales dans l'ensemble du document) par Kopano Gumbi

Le ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana, envisage de réduire la taxe sur les carburants afin d'atténuer l'impact du conflit lié à l'Iran sur les prix intérieurs des carburants, a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du gouvernement.

Godongwana annoncera sa décision mardi avant que les ajustements mensuels des prix des carburants n'entrent en vigueur mercredi, a déclaré le fonctionnaire, qui a demandé à ne pas être nommé en raison du caractère sensible de la question.

La taxe générale sur les carburants devait augmenter légèrement à partir du 1er avril, pour atteindre environ 4 rands par litre pour l'essence et le diesel, selon le budget du mois dernier.

Les syndicats , les groupes de pression des entreprises et les partis politiques ont demandé au gouvernement d'intervenir pour limiter la hausse des prix des carburants due à la flambée des prix mondiaux de l'énergie depuis la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

LA RÉDUCTION DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS POURRAIT REFLÉTER LA DÉCISION DE 2022

Un fonctionnaire du secteur de l'énergie, qui a également parlé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que le gouvernement envisageait un allègement similaire à la décision prise en 2022 de réduire temporairement la taxe générale sur les carburants à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine.

Cette réduction de 1,5 rand par litre est restée en place pendant plusieurs mois avant d'être abaissée puis supprimée.

La banque centrale sud-africaine a mis en garde contre les risques inflationnistes liés à la hausse des prix des carburants lors de sa réunion de politique monétaire la semaine dernière, déclarant qu'une inflation des carburants de plus de 18 % était attendue au deuxième trimestre.

Le rand ZAR=D3 , sensible au risque, a chuté de plus de 6 % par rapport au dollar depuis l'éclatement du conflit au Moyen-Orient, ce qui a accentué la pression à la hausse sur les prix à la pompe.

EXPOSÉE AU CHOC ÉNERGÉTIQUE MONDIAL

L'Afrique du Sud importe la plupart de ses produits pétroliers, ce qui l'expose fortement aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie.

La plus grande économie d'Afrique ajuste les prix des carburants tous les mois à l'aide d'une formule qui tient compte des fluctuations des prix mondiaux du pétrole brut, du taux de change et des taxes locales telles que la taxe sur les carburants. Les changements de prix prennent effet le premier mercredi de chaque mois.