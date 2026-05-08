L’AFG va envoyer une délégation au Canada en novembre

L’Association française de la gestion (AFG) est en train de mettre sur pied une délégation pour se rendre dans la capitale canadienne Toronto, les 23 et 24 novembre 2026.

Cette délégation comptera une quinzaine de membres. La mission aura un double objectif, commercial et institutionnel. L’initiative visera entre autres à faciliter l’accès des gestionnaires français au marché et aux investisseurs institutionnels canadiens et de renforcer la visibilité de la gestion d’actifs française. Un appel à candidatures a été lancé par l’AFG.

L'Agefi