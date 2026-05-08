 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’AFG va envoyer une délégation au Canada en novembre
information fournie par Agefi Asset Management 08/05/2026 à 08:00

L’Association française de la gestion (AFG) est en train de mettre sur pied une délégation pour se rendre dans la capitale canadienne Toronto, les 23 et 24 novembre 2026.

Cette délégation comptera une quinzaine de membres. La mission aura un double objectif, commercial et institutionnel. L’initiative visera entre autres à faciliter l’accès des gestionnaires français au marché et aux investisseurs institutionnels canadiens et de renforcer la visibilité de la gestion d’actifs française. Un appel à candidatures a été lancé par l’AFG.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    information fournie par Zonebourse 08.05.2026 09:13 

    (Zonebourse.com) La configuration du titre Merck KGaA donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières afin de mettre à profit un rattrapage en direction des 128 EUR. Les fondamentaux solides du groupe confortent ... Lire la suite

  • Salon international de l'automobile de Bangkok
    Toyota prévoit une baisse de 20% de son bénéfice annuel, la guerre en Iran pèse
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    Toyota a ‌prévenu vendredi d'une baisse de 20% de son ​bénéfice pour l'exercice annuel en cours, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient pesant sur les ​résultats, malgré la forte demande pour ses modèles hybrides. Le premier constructeur ​automobile ... Lire la suite

  • Un logo de la comapgnie aérienne British Airways à l'aéroport de Dublin
    IAG prévoit une baisse de son bénéfice annuel en raison des prix du kérosène
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    IAG, le ‌propriétaire de British Airways, a annoncé ​vendredi que son bénéfice annuel serait inférieur aux prévisions initiales, la flambée ​des coûts du kérosène et les perturbations de ​l'approvisionnement pesant plus lourdement ⁠que prévu. Le groupe a déclaré ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:35 

    (Actualisé avec secteurs exposés aux droits de douane, Rightmove, Amadeus, Evonik, secteur automobile) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank