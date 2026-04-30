L'AFFO trimestriel de Mid-America recule en raison d'une faible demande locative

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La société d'investissement immobilier Mid-America Apartment Communities MAA.N a annoncé mercredi une baisse de son flux de trésorerie d'exploitation ajusté (AFFO) (pour le premier trimestre), pénalisée par une faible demande locative sur ses principaux marchés en raison d'une offre accrue.

* Basée à Memphis, dans le Tennessee, cette société gère plus de 250 immeubles d'appartements dans les régions du Sud-Est, du Sud-Ouest et du Centre du littoral atlantique, avec des villes telles qu'Austin, Memphis et Phoenix comme principaux marchés.

* La société a affiché un FFO ajusté de base de 1,98 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 2,04 $ par action un an plus tôt.

* La société prévoit pour 2026 un FFO ajusté de base, un indicateur clé de performance pour une société d'investissement immobilier cotée, compris entre 7,34 et 7,66 dollars par action, contre une prévision antérieure de 7,32 à 7,68 dollars par action.