L'affaire Anthropic contre le gouvernement : ce qui s'est passé selon l'entreprise d'IA

Anthropic a intenté un procès au gouvernement américain lundi, intensifiant un conflit que l'entreprise d'intelligence artificielle considère comme des représailles pour avoir refusé de supprimer les limites de sécurité de son modèle Claude.

L'entreprise soutenue par Amazon a déclaré qu'elle était prête à travailler avec l'armée. Mais pas à n'importe quelle condition.

Elle a également déposé un dossier connexe auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit D.C., qui conteste une autorité juridique distincte invoquée par le gouvernement.

Le compte rendu suivant est basé sur les allégations faites par Anthropic dans son action en justice .

CE QU'ANTHROPIC DIT ÊTRE L'OBJET DU LITIGE

Anthropic a déclaré avoir passé des années à faire de Claude le modèle d'IA frontalier le plus largement déployé par le gouvernement, y compris sur des réseaux militaires classifiés, en développant une version spécialisée "Claude Gov" et en assouplissant un grand nombre de ses restrictions standard pour s'adapter au travail de sécurité nationale.

Le conflit a débuté à l'automne 2025 lors des négociations sur la plateforme GenAI.mil du Pentagone, lorsque le ministère de la Défense a demandé à Anthropic d'abandonner complètement sa politique d'utilisation et de permettre à Claude d'être utilisé pour, selon les termes du gouvernement, "tous les usages légaux".

Anthropic a déclaré qu'elle était en grande partie d'accord, sauf sur deux points qu'elle considérait comme non négociables : elle ne permettrait pas que Claude soit utilisé pour une guerre autonome létale sans surveillance humaine ou pour la surveillance de masse des Américains.

L'entreprise affirme que Claude n'a pas été testé pour ces utilisations et qu'il ne peut pas les réaliser en toute sécurité. Elle a également proposé d'aider à transférer le travail à un autre fournisseur si aucun accord ne pouvait être trouvé.

Les responsables du Pentagone ont donné une version différente de l'origine du différend. Le responsable des technologies du département a déclaré publiquement que les tensions s'étaient aggravées après un raid américain au Venezuela, lorsqu'un cadre d'Anthropic a appelé son homologue de Palantir PLTR.O pour lui demander si Claude avait été utilisé lors de l'opération.

Ce témoignage ne figure pas dans la plainte d'Anthropic.

DE L'ULTIMATUM À L'INTERDICTION TOTALE

Le 24 février, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a rencontré le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, et lui a lancé un ultimatum: se conformer à la loi dans les quatre jours, sous peine de se voir infliger l'une des deux sanctions suivantes: la contrainte au titre de la loi sur la production de défense (Defense Production Act) ou l'expulsion de la chaîne d'approvisionnement de la défense en raison du "risque pour la sécurité nationale" qu'elle représente.

Amodei a rejeté la demande publiquement le 26 février. Le lendemain, avant l'expiration du délai de 17 h 01 (heure de l'Est), le président Donald Trump a publié une directive sur Truth Social, ordonnant à toutes les agences fédérales de cesser immédiatement toute utilisation de la technologie d'Anthropic.

Dans ce message, le président a qualifié Anthropic de "RADICAL LEFT, WOKE COMPANY" (entreprise de gauche radicale et de réveil).

Quelques heures plus tard, M. Hegseth a annoncé sur X qu'Anthropic représentait un "risque pour la chaîne d'approvisionnement de la sécurité nationale" et qu'aucun entrepreneur ou fournisseur militaire ne pouvait faire des affaires commerciales avec l'entreprise.

Les agences n'ont pas tardé à s'aligner. La General Services Administration a mis fin au contrat d'Anthropic pour l'ensemble du gouvernement. Le Trésor, l'État et l'Agence fédérale de financement du logement ont publiquement coupé les ponts. Selon la plainte déposée par Anthropic, le Pentagone a lancé une attaque aérienne majeure contre l'Iran en utilisant les outils d'Anthropic quelques heures après l'interdiction.

La porte-parole de la Maison Blanche, Liz Huston, a déclaré que l'administration ne permettrait pas à une entreprise de "mettre en péril notre sécurité nationale en dictant la manière dont l'armée la plus grande et la plus puissante du monde opère", ajoutant que les forces américaines ne seraient "jamais prises en otage par les caprices idéologiques des dirigeants de Big Tech" et qu'elles suivraient la Constitution, "et non les conditions de service d'une quelconque entreprise d'intelligence artificielle".

POURQUOI ANTHROPIC A-T-ELLE DÉCIDÉ DE PORTER PLAINTE?

Anthropic soutient que la désignation de la chaîne d'approvisionnement ne repose sur aucune base factuelle. L'entreprise met en avant son autorisation FedRAMP, ses habilitations de sécurité actives et des années d'éloges du gouvernement, notamment de la part de M. Hegseth, qui a qualifié les capacités de Claude d'"exquises" lors de la réunion du 24 février.

Deux hauts fonctionnaires du Pentagone ont par la suite déclaré aux journalistes qu'il n'y avait "aucune preuve de risque pour la chaîne d'approvisionnement" et que la désignation était "idéologiquement motivée".

Anthropic soulève cinq questions juridiques, arguant que les actions ont violé la loi sur la procédure administrative, le premier amendement, le cinquième amendement, l'autorité statutaire du président et l'interdiction de sanctions non autorisées de la loi sur la procédure administrative.