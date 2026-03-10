Cibles américaines fournies à l'Iran par la Russie : le Kremlin refuse de commenter mais sous-entend que des discussions avec Washington sont en cours

"Même s'ils obtiennent des informations, cela ne leur est pas d'une grande aide", avait minimisé Donald Trump.

Dmitri Peskov à Moscou, en Russie, le 5 mars 2026. ( POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO )

Y a-t-il des discussions entre Washington et Moscou sur les informations de presse selon lesquelles la Russie aurait fourni des renseignements à l'Iran pour ses frappes au Moyen-Orient ? Le Kremlin a refusé mardi 10 mars de donner des détails tout en laissant entendre qu'un dialogue à haut niveau avait lieu.

Le quotidien Washington Post ou encore l'agence Associated Press ont accusé Moscou de fournir à son allié iranien des informations lui permettant de déterminer des cibles américaines potentielles à frapper au Moyen-Orient, en réponse à l'attaque américano-israélienne.

Interrogé à ce sujet, le président Donald Trump avait minimisé en assurant que "même s'ils obtiennent des informations, cela ne leur est pas d'une grande aide", tandis que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, s'est dit "peu préoccupé".

Demande "ferme" à Moscou d'arrêter

L'émissaire spécial du président américain, Steve Witkoff, a de son côté assuré à la presse avoir demandé "fermement" à la Russie de cesser de fournir à l'Iran des renseignements de ce type, un soutien que Moscou n'a jamais confirmé.

"Witkoff est en contact permanent avec ses interlocuteurs russes, et ce canal de communication permet en effet d' échanger de signaux sur les sujets les plus sensibles ", a simplement indiqué mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point de presse quotidien. À la question de savoir si ce sujet a été évoqué lundi soir lors de la conversation téléphonique entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump, il a refusé de répondre.

En réponse aux frappes massives des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, Téhéran a attaqué des bases américaines dans plusieurs pays du Golfe. Washington partage du renseignement avec l'Ukraine depuis le début de l'offensive militaire russe contre ce pays en 2022, un élément clé de l'effort de guerre de Kiev.