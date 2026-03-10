Inde: démission du PDG de la compagnie IndiGo, trois mois après une vague d'annulation de vols

Le PDG de la première compagnie aérienne indienne IndiGo, Pieter Elbers, a présenté sa démission mardi, trois mois après une vague d'annulation de plusieurs milliers de vols causée par une mauvaise planification de ses tableaux de service.

"Pieter Elbers a quitté ses fonctions avec effet immédiat", a annoncé sans autre détail la compagnie, ajoutant que l'intérim serait assuré par son directeur exécutif Rahul Bhatia.

Plus de 4.000 vols d'IndiGo avaient été annulés ou retardés en une semaine en décembre dernier, bloquant des centaines de milliers de passagers et semant le chaos dans de nombreux aéroports de tout le pays.

La compagnie avait alors admis avoir commis des "erreurs de jugement et des lacunes dans la planification" de ses vols à la mise en oeuvre de nouvelles règles en matière de repos des pilotes, pourtant annoncées deux ans plus tôt.

En janvier, l'autorité de régulation de l'aviation civile avait infligé une amende de 2,45 millions de dollars à IndiGo en raison de plusieurs manquements, dont "l'incapacité à trouver un équilibre entre les impératifs commerciaux et la capacité des membres d'équipage à travailler efficacement".

Elle avait aussi adressé des avertissements à ses responsables, dont Pieter Elbers, "pour supervision globale insuffisante des opérations de vol et de la gestion de crise".

Dans sa lettre de démission citée par la compagnie, M. Elbers, à la tête de la compagnie privée depuis 2022, a expliqué sa décision par des "raisons personnelles".

IndiGo, qui détient 60% de part du marché aérien domestique indien, assure plus de 2.200 vols par jour et a transporté 124 millions de passagers en 2025.

L'Inde est l'un des marchés aériens qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec 500.000 passagers quotidiens enregistrés le mois dernier pour la première fois.