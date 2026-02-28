L'aéroport Heathrow de Londres annonce des vols annulés et retardés en raison de la fermeture de l'espace aérien au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'aéroport d'Heathrow a déclaré samedi qu'un petit nombre de vols avaient été annulés ou retardés en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient et des fermetures d'espace aérien qui en ont résulté dans la région.