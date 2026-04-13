L'aérien décroche mais deux compagnies se distinguent, estime Bernstein
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 10:16
Après un mois et demi de conflit au Moyen-Orient et peu d'espoir d'un retour à la normale à court terme, Berenberg estime que l'industrie du secteur aérien est désormais "otage" de la courbe des prix du carburant. L'analyste Alex Irving rappelle ainsi que le conflit impliquant l'Iran a fait bondir les contrats à terme pour le kérosène de l'ordre de 200 dollars par tonne métrique, soit une hausse de 30%.
Dans ce contexte, estime-t-il, deux compagnies se distinguent, à savoir IAG et Ryanair; car elles combinent les meilleures économies unitaires et les bilans les plus solides dans leurs modèles respectif.
"Si les prix du carburant baissent et que la courbe à terme se détend, elles en bénéficieront comme l'ensemble du secteur. Si l'environnement des résultats se détériore davantage, les concurrents à faibles marges et à fort levier seront contraints de réduire leur capacité en premier", explique-t-il, voyant ainsi les deux compagnies renforcer leur position concurrentielle relative.
Le courtier opère les ajustements suivants :
Ryanair (-3,1% ce matin) est relevé à "surperformance" avec un objectif de cours porté de 28 à 32 euros. Disposant du bilan le plus solide (bilan de "forteresse" avec plus de 1 MdEUR de trésorerie nette) et des meilleures marges, elle peut investir de manière contre-cyclique et capturer les parts de marché de concurrents affaiblis.
IAG (-2,9% ce matin) reste à "surperformance" avec une cible légèrement révisée, de 4,8 à 4,7 livres sterling (GBP). Sa position dominante dans ses hubs de Londres et Madrid, face à des rivaux bien plus fragiles comme Virgin Atlantic ou Air Europa, en fait un actif de haute qualité capable de retourner environ 50% de sa capitalisation boursière aux actionnaires d'ici 5 ans.
easyJet (-4,1% ce matin) est dégradé de "surperformance " à "performance de marché" avec un objectif réduit à 5,1 à 4,25 GBP. Ses marges à un seul chiffre et son programme de renouvellement de flotte intensif en capital (environ 2,3 MdsGBP en 2027) limitent sa résistance face à la volatilité macroéconomique et au risque de ralentissement de la demande.
Wizz Air (-6,8% ce matin) subit également une dégradation à "performance de marché" avec une cible réduite de 25 à 13 GBP. Le transporteur est jugé le plus exposé avec un levier financier de 4,3x fin 2025 et des pertes nettes prévues jusqu'en 2029 sous l'effet des problèmes de moteurs Pratt & Whitney et du coût du kérosène.
Air France-KLM (-4,2%) est maintenu à "performance de marché" avec un objectif réduit de 11 à 10,20 EUR. Malgré un redressement opérationnel notable, le groupe reste pénalisé par des coûts unitaires de carburant élevés et un endettement qui limite sa flexibilité stratégique face aux chocs géopolitiques.
Lufthansa (-4,3%) conserve son avis "performance de marché" avec une cible réduite de 9,2 à 7,90 EUR. Si elle bénéficie d'une forte diversification via Lufthansa Technik, sa rentabilité dans le transport de passagers reste trop faible et elle est la seule à ne pas couvrir son exposition au "crack spread" (marge de raffinage) du kérosène.
Bernstein conclut que seules les sociétés capables de gagner tant dans un environnement de prix bas que de prix élevés sortiront renforcées de ce nouveau cycle d'incertitude.
Valeurs associées
|915,500 GBX
|LSE
|-7,76%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,52% pour le Dow Jones .DJI , de 0,55% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,63% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEURS
-
Les Etats-Unis doivent commencer à bloquer lundi les ports iraniens au lendemain de l'échec de pourparlers avec l'Iran, qui crie à la "piraterie" et menace de s'en prendre aux ports de la région. Lundi 14H00 GMT: c'est à cette heure que le président américain Donald ... Lire la suite
-
Le système monétaire mondial est menacé par les risques de cyberattaques posés par l'essor de l'intelligence artificielle, selon le FMI
Anthropic assure que son nouveau modèle d'IA Mythos a la capacité de déceler les failles informatiques à une vitesse et une échelle inédite. Le système monétaire mondial est menacé par des l'essor de l'intelligence artificielle, qui pose des risques majeurs et ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer