L'ADP annonce une baisse inattendue de l'emploi privé aux États-Unis en novembre

Le rapport ADP sur l'emploi a révélé mercredi une baisse inattendue de l'emploi privé aux États-Unis en novembre.

L'emploi privé a diminué de 32 000 postes le mois dernier, après une augmentation de 47 000 postes révisée à la hausse en octobre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'emploi privé augmenterait de 10 000 postes après un rebond de 42 000 en octobre.

Le rapport ADP est élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab. L'estimation mensuelle s'est toujours écartée du décompte des emplois privés du gouvernement, produit par le Bureau of Labor Statistics (BLS) du département du travail.

Le BLS publiera le 16 décembre le rapport sur l'emploi pour le mois de novembre, qui est très surveillé. Ce rapport, qui devait initialement être publié le 5 décembre, a été retardé par la fermeture récente du gouvernement. Il comprendra les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois d'octobre. Le taux de chômage pour le mois d'octobre ne sera jamais connu, car la fermeture la plus longue de l'histoire a empêché la collecte des données de l'enquête sur les ménages à partir de laquelle le taux de chômage est calculé.

Alors que l'ADP a suggéré une détérioration des conditions du marché du travail, les premières demandes d'allocations de chômage dans les États ont été conformes à la logique "pas d'embauche, pas de licenciement". Selon les économistes, l'incertitude économique liée aux droits de douane a paralysé le marché du travail.

L'économie a créé 119 000 emplois en septembre, et le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en quatre ans, à 4,4 %.