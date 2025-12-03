 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 078,26
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'ADP annonce une baisse inattendue de l'emploi privé aux États-Unis en novembre
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le rapport ADP sur l'emploi a révélé mercredi une baisse inattendue de l'emploi privé aux États-Unis en novembre.

L'emploi privé a diminué de 32 000 postes le mois dernier, après une augmentation de 47 000 postes révisée à la hausse en octobre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'emploi privé augmenterait de 10 000 postes après un rebond de 42 000 en octobre.

Le rapport ADP est élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab. L'estimation mensuelle s'est toujours écartée du décompte des emplois privés du gouvernement, produit par le Bureau of Labor Statistics (BLS) du département du travail.

Le BLS publiera le 16 décembre le rapport sur l'emploi pour le mois de novembre, qui est très surveillé. Ce rapport, qui devait initialement être publié le 5 décembre, a été retardé par la fermeture récente du gouvernement. Il comprendra les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois d'octobre. Le taux de chômage pour le mois d'octobre ne sera jamais connu, car la fermeture la plus longue de l'histoire a empêché la collecte des données de l'enquête sur les ménages à partir de laquelle le taux de chômage est calculé.

Alors que l'ADP a suggéré une détérioration des conditions du marché du travail, les premières demandes d'allocations de chômage dans les États ont été conformes à la logique "pas d'embauche, pas de licenciement". Selon les économistes, l'incertitude économique liée aux droits de douane a paralysé le marché du travail.

L'économie a créé 119 000 emplois en septembre, et le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en quatre ans, à 4,4 %.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank