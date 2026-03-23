L'ADNOC des Émirats arabes unis déploie des mesures extraordinaires pour s'assurer que les parties prenantes obtiennent ce dont elles ont besoin, selon son directeur général

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Sultan Al Jaber, directeur général du groupe ADNOC, le géant pétrolier d'Abou Dhabi, a déclaré lundi que le groupe avait déployé des mesures extraordinaires pour s'assurer que les clients et les parties prenantes obtiennent ce dont ils ont besoin, alors que la guerre liée à l'Iran bouleverse les marchés de l'énergie.

"Chez ADNOC, nous avons pris des coups qu'aucune entreprise civile, et encore moins une entreprise dont la mission est de fournir de l'énergie au monde, ne devrait jamais avoir à prendre", a-t-il déclaré lors de sa participation virtuelle à la conférence CERAWeek sur l'énergie.