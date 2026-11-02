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L'ADNOC d'Abou Dhabi et G42 signent un accord avec OpenAI alors que Sam Altman se rend aux Émirats arabes unis
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 09:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ADNOC affirme être la première entreprise du secteur de l'énergie à déployer la technologie de pointe d'OpenAI

* Sam Altman, directeur général de l'éditeur de ChatGPT, participe au plus grand salon pétrolier des Émirats arabes unis

* Le service de presse d'Abou Dhabi annonce la signature de nouveaux accords avec OpenAI, notamment avec Mubadala

(Réécriture de l'article à partir des déclarations de hauts responsables d'OpenAI et d'ADNOC, ajout des citations de Sam Altman aux paragraphes 3 et 4; détails et contexte tout au long de l'article)

par Maha El Dahan, Stephanie Kelly et Federico Maccioni

L'ADNOC d'Abou Dhabi et la société d'intelligence artificielle G42 ont signé lundi un accord avec OpenAI visant à déployer des capacités avancées d'IA dans l'ensemble des activités de l'entreprise énergétique publique, marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des liens entre le créateur de ChatGPT et les Émirats arabes unis.

Cet accord, signé lors de la conférence ADIPEC à Abou Dhabi, fera d’ADNOC la première entreprise du secteur de l’énergie à déployer la technologie de pointe d’OpenAI, a déclaré le directeur général d’ADNOC, Sultan Al Jaber.

Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a déclaré que l’un des défis auxquels l’entreprise était confrontée était « l’énergie », ajoutant que ses modèles les plus avancés seraient utilisés pour « s’attaquer aux problèmes les plus difficiles et les plus importants » auxquels ADNOC est confrontée.

« Nous pouvons réduire le coût de la mise en œuvre d’une IA performante à presque tous les égards, sauf que, vous le savez, les atomes restent des atomes et le monde physique qui doit alimenter tout cela… Je pense que ce sera le facteur prépondérant en matière de coût, d’abondance et de ce que nous pourrons créer », a-t-il ajouté.

L'accord a été annoncé alors qu'Altman rencontrait le prince héritier d'Abou Dhabi, le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à l'occasion du plus grand salon du pétrole et du gaz des Émirats arabes unis.

Altman a déclaré que cet accord constituait « une nouvelle étape » dans la relation entre OpenAI et les Émirats arabes unis.

DES LIENS SOLIDES AVEC LES ÉMIRATS ARABES UNIS

OpenAI est en pleine course contre la montre pour obtenir des engagements d’investisseurs avant l’entrée en bourse prévue de son rival Anthropic à la mi-novembre, notamment de la part de la société MGX basée à Abou Dhabi, dans le cadre d’une levée de fonds accélérée qui pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à plus de 1 400 milliards de dollars, a rapporté Reuters en citant des sources.

OpenAI est également l’un des partenaires de la première phase d’un projet de centre de données dédié à l’IA d’une capacité de 5 gigawatts – l’un des plus grands en dehors des États-Unis – que les Émirats arabes unis construisent en partenariat avec des entreprises technologiques américaines.

Altman a assisté à la conférence alors que les compagnies pétrolières américaines ExxonMobil et Chevron avaient annulé la semaine dernière les projets de leurs dirigeants, qui devaient se rendre dans ce pays du Golfe pour participer à l’événement, invoquant des raisons de sécurité.

Les craintes d’attaques américaines contre l’Iran et de frappes de représailles de la part de Téhéran ont secoué les marchés pétroliers ces derniers jours. Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne lancerait pas d’attaque contre l’Iran avant les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre, mais vendredi, il a indiqué que Washington pourrait mener une nouvelle opération militaire contre l’Iran.

Toutefois, plusieurs autres dirigeants d’entreprises, notamment BP, l’italien Eni et Baker Hughes, étaient présents à l’événement.

Le Bureau des médias d’Abou Dhabi a indiqué qu’OpenAI avait signé des accords avec d’autres entités d’Abou Dhabi, notamment avec le fonds souverain Mubadala et Inception42, une filiale de G42, afin d’appliquer des capacités avancées d’intelligence artificielle à l’analyse des investissements, à l’identification des opportunités et à l’évaluation des risques.

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