L'administration Trump va demander aux entreprises américaines spécialisées dans l'IA de soumettre volontairement leurs modèles à des tests de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un décret présidentiel enjoint aux agences de conclure des accords volontaires avec les développeurs pour tester les modèles d'IA

* Cette mesure marque un tournant par rapport à la politique de non-intervention de Trump en matière de technologie

* Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, coordonnera avec les banques et les entreprises d'IA les analyses de cybersécurité

(Ajout du commentaire du directeur général d'OpenAI au paragraphe 8) par Courtney Rozen, Ismail Shakil et Bhargav Acharya

L'administration Trump demandera aux principaux développeurs d'IA de soumettre volontairement leurs modèles les plus performants à des tests de cybersécurité menés par le gouvernement avant de les mettre à la disposition du public, selon un décret publié mardi, alors que les craintes en matière de sécurité s'intensifient à Washington concernant les nouveaux systèmes d'IA puissants tels que Mythos d'Anthropic .

Le président américain Donald Trump a signé un décret qui charge les départements du Trésor, de la Défense, du Commerce et de la Sécurité intérieure, ainsi que d'autres responsables et agences gouvernementales, de conclure des accords avec les développeurs d'IA afin de tester leurs modèles.

Selon ce décret, les agences américaines disposeraient d'un délai pouvant aller jusqu'à 30 jours pour tester les modèles avant qu'ils ne soient mis à la disposition d'organisations extérieures au gouvernement. Il enjoint également aux agences de mettre l'accent sur le renforcement de la cyberdéfense à l'échelle du gouvernement.

CHANGEMENT DE STRATÉGIE DE TRUMP EN MATIÈRE D'IA

Ce décret indique que Trump modifie sa stratégie en matière d'IA et joue un rôle plus actif dans la surveillance des capacités de cette technologie. Depuis son retour au pouvoir, il a déclaré que le gouvernement fédéral devait adopter une approche de non-intervention vis-à-vis du secteur technologique et a tenté de dissuader les États d'adopter des réglementations sur l'IA auxquelles il s'oppose.

La décision du président de mettre en place des tests volontaires pourrait nuire aux bénéfices du secteur si elle ralentit le déploiement de nouveaux modèles ou incite les entreprises à modifier leurs pratiques pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

Anthropic, OpenAI et Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet) ont rencontré le gouvernement américain au sujet de la cybersécurité, a déclaré en mai un haut responsable américain lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes au sujet de l'élaboration du décret.

Kent Walker, cadre chez Google, a qualifié le décret de "pas en avant important", tandis qu'Anthropic a déclaré qu'elle se réjouissait de travailler avec la Maison Blanche pour soutenir la mise en œuvre du décret.

Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a déclaré que ce décret "trouvait le juste équilibre". "Les États-Unis devraient montrer la voie en matière d’IA en continuant à développer les meilleurs modèles possibles, en s’assurant qu’ils sont sûrs et en mettant des outils de cybersécurité entre les mains de défenseurs de confiance", a déclaré M. Altman.

Donald Trump devait signer un décret sur l'intelligence artificielle le 21 mai. Il a reporté la signature le jour même, affirmant qu'il n'appréciait pas certains aspects du décret et qu'il ne souhaitait pas prendre de mesures susceptibles de nuire à la position des États-Unis dans la course à l'IA face à la Chine.

PROTÉGER LES SECTEURS VITAUX DES ÉTATS-UNIS

Le département du Trésor a consulté les banques lors de l'élaboration du décret, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent à la mi-mai. Le décret demande à M. Bessent de collaborer avec les développeurs d'IA et les fournisseurs d'infrastructures critiques afin d'analyser les logiciels à la recherche de failles de cybersécurité et de développer des correctifs pour ces vulnérabilités. Les infrastructures critiques désignent les secteurs vitaux pour l'économie américaine et méritant une protection spéciale contre les attaques, tels que les banques, les services d'urgence et les hôpitaux.

Des tests fédéraux volontaires sont en place depuis quelques années, des entreprises telles qu’OpenAI et Anthropic soumettant leurs modèles à l’examen du Centre pour les normes et l’innovation en matière d’IA du département américain du Commerce, connu sous un autre nom sous l’ancien président Joe Biden. Le département a annoncé en mai que Google, xAI et Microsoft avaient accepté de soumettre leurs modèles d’IA à des tests de sécurité, bien que les détails aient par la suite disparu de son site web.