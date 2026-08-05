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L'administration Trump s'apprête à imposer des droits de douane de 15 % dans le cadre d'une enquête sur le polysilicium visant à contrer la Chine
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de demandes de commentaires adressées au ministère du Commerce et à la Maison Blanche, ainsi que de détails sur le projet) par Nichola Groom, Alexandra Alper et Jarrett Renshaw

L'administration Trump devrait annoncer dès jeudi l'instauration d'un droit de douane de 15 % et d'une série de prix planchers sur les produits à base de polysilicium, matière première essentielle utilisée dans la fabrication des panneaux solaires et des semi-conducteurs, selon quatre sources proches du dossier.

Cette mesure vise à protéger les usines américaines de polysilicium face aux ambitions croissantes de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement des puces électroniques.

La proclamation du président américain Donald Trump devrait inclure des prix minimaux à l'importation pour le polysilicium, les plaquettes, les cellules et les modules (ou panneaux solaires), ainsi qu'un droit de douane de 15 % sur les dérivés du polysilicium, ont indiqué ces quatre sources .

Le projet de l'administration visant à mettre en place un système hybride combinant un prix minimum à l'importation et des droits de douane a été révélé pour la première fois par Reuters .

L’enquête sur la sécurité nationale menée depuis un an par le département du Commerce à la demande de Donald Trump concernant le polysilicium a également des implications majeures pour l’industrie solaire nationale en pleine croissance, à un moment où le dirigeant américain a réduit le soutien fédéral aux énergies renouvelables.

Le ministère du Commerce et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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