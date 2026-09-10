L'administration Trump propose de supprimer le délai de grâce accordé aux titulaires d'un visa H-1B en cas de perte d'emploi

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(Ajout des commentaires d'un professeur de droit et d'une association de défense des droits, paragraphes 8 et 12)

* Cette règle mettrait fin au délai de grâce de 60 jours accordé aux travailleurs qualifiés pour trouver un nouvel emploi

* Le DHS indique que les employeurs pourraient embaucher des travailleurs américains ou déposer une nouvelle demande

* La modification de la règle pourrait entrer en vigueur après une période de consultation publique de deux mois

par Susan Heavey

L'administration Trump a proposé de supprimer le délai de grâce de 60 jours qui permet à certains immigrants, notamment aux travailleurs qualifiés titulaires d'un visa H-1B, de rester aux États-Unis et de trouver un nouveau parrain après avoir perdu leur emploi, selon un avis gouvernemental publié en ligne jeudi.

En vertu de cette modification réglementaire, publiée au Journal officiel fédéral par le département américain de la Sécurité intérieure (DHS), les titulaires de visas H-1B et de certains autres visas de travail temporaires devraient quitter le pays dès la fin de leur emploi — ce qui pourrait porter un coup dur aux grandes entreprises technologiques américaines qui s’appuient fortement sur la main-d’œuvre étrangère.

Il s’agit de la dernière mesure prise par le président américain Donald Trump pour limiter l’immigration légale depuis son retour au pouvoir en janvier 2025. Son administration a également instauré une augmentation des frais de visa pour les travailleurs qualifiés et a récemment suspendu les rendez-vous pour les visas d’immigrant dans les missions diplomatiques américaines à travers le monde, le temps de mettre en place un nouveau programme de formation.

Les entreprises concernées par ce changement pourraient subir quelques perturbations, a indiqué le DHS dans sa proposition, mais il a précisé que les postes pourraient être attribués à des travailleurs américains à la place. Dans certains cas, les travailleurs immigrés qui partent pourraient éventuellement présenter une nouvelle demande si leur employeur dépose une requête en leur faveur, a-t-il ajouté.

"Le DHS part du principe qu’elles proposeront soit les mêmes postes à des travailleurs américains possédant des qualifications équivalentes, soit qu’elles passeront par la procédure de demande I-129, en fonction de leurs besoins en main-d’œuvre", précise l’avis.

Le délai de grâce de 60 jours, en vigueur depuis 2017, laisse aux travailleurs étrangers le temps de trouver un autre emploi aux États-Unis ou de régler leurs affaires — qu’il s’agisse de vendre une maison ou de retirer leurs enfants de l’école — avant de quitter le pays.

"De nombreux travailleurs titulaires d’un visa H-1B sont ici depuis des années, et eux-mêmes ainsi que leurs familles se sont intégrés dans leurs communautés", a déclaré Gabriel Chin, professeur à la faculté de droit de l’université de Californie à Davis. "Je ne vois aucune raison légitime de les forcer à partir simplement parce qu’ils changent d’emploi."

DES VISAS INDISPENSABLES POUR LES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES

Les visas H-1B, créés par le Congrès en 1990, sont particulièrement essentiels pour les entreprises technologiques à la recherche de talents en Inde et en Chine, car ils leur permettent de pourvoir des postes pour lesquels il manque parfois de travailleurs américains qualifiés.

Des cabinets de conseil tels que Deloitte, PwC et Ernst & Young, ainsi que des sociétés d’externalisation comme Tata Consultancy Services TCS.NS , Infosys INFY.NS , HCL Tech HCLT.NS et LTIMindtree LTIM.NS figurent parmi les principaux sponsors de visas H-1B .

Les avocats du cabinet Berardi Immigration Law, spécialisé dans les questions d’immigration liées au monde des affaires, ont déclaré que cette mesure "réduirait considérablement le délai dont disposent les équipes RH pour gérer les licenciements et les départs des salariés étrangers".

"On dirait que chaque semaine, cette administration annonce une nouvelle mesure visant à compliquer la vie des immigrés aux États-Unis, ainsi que celle des entreprises et des communautés qui comptent sur eux", a déclaré Todd Schulte, président de FWD.us, un groupe de défense des droits des immigrés.

Si elle était mise en œuvre, cette modification s'appliquerait également aux titulaires de visas E-1 (commerçants internationaux); aux titulaires de visas E-2 (exploitants d'entreprises commerciales); aux titulaires de visas L-1 (travail à court terme pour les cadres ou dirigeants d'entreprises internationales); aux titulaires de visas O-1 (personnes "dotées de capacités exceptionnelles" dans les domaines des sciences, du sport ou des arts); et aux titulaires de visas TN (professionnels).

Elle concernerait également les titulaires de visas H-1B1 pour travailleurs qualifiés originaires de Singapour et du Chili, ainsi que les titulaires de visas E-3 pour travailleurs spécialisés originaires d’Australie.

Cette règle doit faire l’objet d’une période de consultation publique de deux mois avant de pouvoir être définitivement adoptée.