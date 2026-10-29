L'administration Trump promet un allègement des droits de douane dans le cadre des négociations avec Audi concernant l'usine de Géorgie, selon certaines sources

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L'administration du président Donald Trump a promis un allègement des droits de douane à Audi, la filiale de luxe de Volkswagen VOWG.DE , dans le cadre des négociations visant à implanter une nouvelle usine d'assemblage de 4 milliards de dollars en Géorgie, ont indiqué des sources à Reuters.

Les dirigeants d'Audi ont été informés que le gouvernement américain prévoyait un vaste programme d'allègements tarifaires pour les constructeurs automobiles réalisant des investissements importants dans la production aux États-Unis, ont précisé ces sources. Le Wall Street Journal avait déjà révélé les détails de ce projet.