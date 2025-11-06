L'administration Trump prévoit d'annoncer des accords de vente d'avions Boeing en Asie centrale

L'administration du président américain Donald Trump prévoit d'annoncer dès jeudi des accords pour vendre jusqu'à 37 avions Boeing aux compagnies aériennes des nations d'Asie centrale du Kazakhstan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, selon un communiqué du gouvernement.