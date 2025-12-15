Inflation maîtrisée, économie résiliente... : la BCE devrait maintenir ses taux inchangés avant les fêtes

Le prochain mouvement de taux pourrait être une hausse, selon des analystes et une des membres du directoire de la BCE.

Christine Lagarde à Francfort, en Allemagne, le 24 juillet 2025. ( AFP / DANIEL ROLAND )

La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux inchangés jeudi, confirmant sa pause dans un contexte économique stabilisé, tandis que de nouvelles projections économiques alimenteront la discussion sur la trajectoire monétaire future.

Dans un contexte international contrasté -inflation encore élevée aux États-Unis et au Royaume-Uni, trop faible en Suisse- la Banque centrale européenne bénéficie d'une dynamique des prix plus équilibrée, rendant inutile tout mouvement immédiat sur le loyer de l'argent. Début décembre, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a estimé devant le Parlement européen que l'inflation devrait rester "autour de notre objectif de 2 % dans les mois à venir" .

De même, elle a jugé la politique monétaire actuelle "bien positionnée", une expression utilisée par l'ancienne locataire de Bercy et d'autres membres du conseil des gouverneurs de la BCE depuis le mois de juin, quand l'institut monétaire a baissé ses taux pour la dernière fois.

Ainsi, il ne faut s'attendre à "aucun changement" jeudi, déclare à l' AFP Michel Martinez, économiste Europe chez Société Générale, en raison d' indicateurs de confiance stables et d'une croissance du troisième trimestre en zone euro de 0,3%, meilleure qu'attendue.

Le tout montre "une certaine résilience", selon l'économiste, malgré le choc des droits de douane américains et les incertitudes politiques. Le taux de dépôt, référence de la politique monétaire, devrait ainsi rester fixé à 2 %, comme depuis juillet.

L'attention se portera sur la publication de nouvelles prévisions macroéconomiques, étendues jusqu'en 2028.

Les économistes de Deutsche Bank s'attendent à "une nette révision à la hausse des perspectives de croissance", actuellement estimées à 1% en 2026 et 1,3% en 2027.

"Balance des risques"

Une activité plus soutenue permettrait de maintenir l'inflation sous-jacente -hors prix volatils de l'énergie et des matières premières- "globalement conforme à l'objectif de 2 % à moyen terme". L'inflation globale pourrait quant à elle rester inférieure à la cible au cours des deux prochaines années. En septembre, la BCE anticipait une inflation retombant à 1,7 % en 2026 avant de remonter à 1,9 % en 2027.

Dans ses nouvelles projections sur les prix, la BCE tiendra compte du report d'un an, en 2028, de l'entrée en vigueur du mécanisme européen de tarification du carbone (ETS2), retardant ainsi la hausse attendue des prix des carburants et du chauffage.

Au lieu de livrer des indications claires sur l'évolution future des taux, Christine Lagarde devrait une nouvelle fois disserter sur la "balance des risques" , tant à la hausse qu'à la baisse sur les prix, et rappeler que les décisions des gardiens de l'euro resteront prises "réunion par réunion", selon les observateurs.

Toutefois, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE adepte d'une politique monétaire restrictive, a déclaré à l'agence Bloomberg partager "les attentes du marché selon lesquelles le prochain mouvement sera une hausse" , sans en préciser le calendrier.

Deutsche Bank anticipe également un relèvement, mais pas avant la mi-2027, quand les tensions inflationnistes pourraient être ravivées par un marché du travail plus dynamique et des politiques budgétaires expansives, notamment en Allemagne.

Isabel Schnabel s'est d'ailleurs dit "prête" si on le lui demandait à succéder à Christine Lagarde, dont le mandat s'achève fin octobre 2027.

Le "jeu de chaises musicales" a pris un coup d'accélérateur, s'amuse Carsten Brzeski, chez ING. Mais cette candidature, aussi crédible soit-elle, paraît complexe compte tenu des postes clés déjà occupés par des Allemands au sein des institutions européennes, avec Ursula von der Leyen à la Commission européenne et Claudia Buch à la tête du superviseur bancaire de la BCE.