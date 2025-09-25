L'administration Trump ouvre une enquête sur les importations de dispositifs médicaux et fait chuter les actions américaines dans le secteur des technologies médicales

Les actions américaines dans le secteur des technologies médicales ont chuté jeudi après que le ministère américain du Commerce a ouvert une enquête sur les importations de dispositifs médicaux , ce qui a pesé sur les actions dans l'ensemble du secteur.

Les analystes ont déclaré que l'enquête pourrait peser sur les entreprises ayant des chaînes d'approvisionnement mondiales et créer un léger surplomb pour les actions.

Des sociétés comme GE HealthCare GEHC.O , Becton Dickinson BDX.N , Stryker SYK.N , Insulet PODD.O , Intuitive Surgical ISRG.O et ResMed RMD.N ont été parmi les moins performantes de l'indice S&P Health Care Equipment .SPLRCMED , avec des baisses comprises entre 4 % et 11 %.

Abbott ABT.N a perdu 1,6 % et Medtronic MDT.N a chuté de 2,3 %, tandis que l'indice S&P Health Care Equipment a perdu 2 % sur la journée.

Les actions du secteur des technologies médicales ont été volatiles cette année en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de l'inflation des coûts et de la baisse de la demande sur certains marchés internationaux.

L'indice medtech a connu une hausse modeste de 2,3 % cette année, contre une hausse de 12,5 % pour l'indice plus large S&P 500 .SPX .

Mike Matson, analyste chez Needham, a déclaré que l'enquête "crée un nouvel obstacle pour le secteur déjà assiégé, mais l'impact réel de tout nouveau tarif dépend de la capacité des entreprises à répercuter les coûts sur les clients."

Au début du mois, le secrétaire au Commerce a lancé une enquête au titre de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962 afin d'évaluer l'impact des importations d'équipements de protection individuelle, de consommables médicaux et d'appareils médicaux sur la sécurité nationale. Le ministère a déclaré qu'il formulerait des recommandations dans un délai de 270 jours.

"Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec l'administration ... pour renforcer notre industrie déjà robuste et typiquement américaine", a déclaré Scott Whitaker, directeur général de l'association AdvaMed, spécialisée dans les technologies médicales.

L'article 232 permet au président de restreindre les importations s'il s'avère qu'elles "menacent de porter atteinte" à la sécurité nationale des États-Unis.

Bien que la liste des produits couverts soit large, "nous ne pensons pas qu'il faille appuyer sur le bouton de panique", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.

Les actions des secteurs de la santé et de l'industrie en Europe ont également chuté.