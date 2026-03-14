L'administration Trump ordonne à Sable Offshore de restaurer l'unité pétrolière de Santa Ynez

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L'administration Trump a ordonné vendredi à Sable Offshore SOC.N de rétablir les opérations de forage pétrolier au large de la côte sud de la Californie, a déclaré le ministère américain de l'Énergie.

Cette mesure vise à relancer la production de pétrole sur un ensemble de plateformes offshore, alors que les prix du carburant continuent d'augmenter dans le sillage de la guerre contre l'Iran.

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a enjoint à Sable de reprendre les travaux à l'unité Santa Ynez et à l'oléoduc Santa Ynez "pour faire face aux risques de perturbation de l'approvisionnement causés par les politiques californiennes qui ont rendu la région et les forces militaires américaines dépendantes du pétrole étranger", a déclaré le ministère de l'énergie dans un communiqué.

Sable Offshore n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.