L'administration Trump nomme un directeur gouvernemental pour US Steel
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont nommé David Shapiro, conseiller juridique principal du ministère du commerce, au poste de directeur du gouvernement pour U.S. Steel, selon un avis publié lundi dans le registre fédéral.

