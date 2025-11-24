L'administration Trump nomme un directeur gouvernemental pour US Steel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les États-Unis ont nommé David Shapiro, conseiller juridique principal du ministère du commerce, au poste de directeur du gouvernement pour U.S. Steel, selon un avis publié lundi dans le registre fédéral.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer