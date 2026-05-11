L'administration Trump mène une vaste campagne de censure contre Disney, selon un commissaire de la FCC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur les initiatives de l'administration Trump; aucune réaction immédiate de la FCC ni de Disney aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

L'administration Trump mène une campagne ciblée visant à censurer Disney DIS.N et sa chaîne ABC par le biais d'une série de mesures réglementaires radicales, a déclaré lundi le seul membre démocrate de la Commission fédérale des communications (FCC). « Ce à quoi Disney et ABC sont confrontés n'est pas une série de mesures réglementaires fortuites, mais une campagne soutenue et coordonnée de censure et de contrôle, menée en utilisant l'autorité de la FCC en tant qu'organisme de régulation fédéral comme une arme, et visant à contraindre une presse libre et indépendante ainsi que tous les médias à se soumettre », a écrit la commissaire de la FCC Anna Gomez dans une lettre adressée au directeur général de Disney, Josh D'Amaro .

Le mois dernier, le président républicain de la FCC, Brendan Carr, a ordonné un réexamen anticipé inhabituel des licences des huit stations ABC de Disney. La FCC n'a pas révoqué de licence de diffusion depuis plus de quarante ans.

Les licences de diffusion de Disney ne devaient pas être réexaminées avant octobre 2028. Après qu’une blague de Jimmy Kimmel, animateur d’une émission de fin de soirée sur ABC , a suscité des appels de la Maison Blanche demandant le licenciement de l’humoriste, la FCC a rapidement ordonné ce réexamen.

M. Carr enquête également sur l'émission de débat de jour d'ABC « The View » après avoir déclaré qu'elle était soumise aux règles fédérales d'égalité de temps d'antenne pour les candidats politiques.

En février, la FCC a déclaré qu’elle enquêtait pour déterminer si « The View » avait enfreint les règles d’égalité de temps d’antenne lors d’entretiens avec des candidats politiques, après l’intervention du candidat démocrate au Sénat américain James Talarico. La FCC a déclaré que les talk-shows télévisés n’étaient plus considérés comme des programmes d’information « authentiques » exemptés de ces règles.

En novembre, le président Donald Trump a exigé que la FCC révoque les licences d'ABC après avoir critiqué un correspondant d'ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d'Arabie saoudite sur le meurtre, en 2018, d'une chroniqueuse du Washington Post, dans une question qu'il a qualifiée d'« insubordonnée ».

En décembre 2024, ABC News a accepté de verser 15 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) à la bibliothèque présidentielle Trump pour régler un litige concernant des commentaires formulés à l'antenne par le présentateur George Stephanopoulos au sujet de l'affaire civile intentée contre Trump par l'écrivaine E. Jean Carroll.

« Cet accord ne vous a pas acheté la paix. Il ne vous a acheté que du temps. L'expérience de Disney depuis lors a rendu une chose indéniable pour toute entreprise confrontée à la même pression. On ne peut pas acheter les faveurs de cette administration. Pour le bon prix, on ne peut que les emprunter. Et le prix ne cesse d'augmenter », a écrit Gomez.

Disney et Carr n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.