L'administration Trump fustige les accords commerciaux conclus par Ford avec des entreprises chinoises

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(Ajoute des précisions sur la lettre; pas de réaction immédiate de Ford dans les paragraphes 3 à 6)

par David Shepardson

Mardi, l'administration Trump a vivement critiqué les partenariats commerciaux de Ford Motor F.N avec des entreprises chinoises, affirmant qu'ils soulevaient de graves préoccupations en matière de sécurité nationale.

Dans une lettre adressée mardi à Jim Farley, directeur général de Ford, le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que les relations du constructeur automobile avec le fabricant chinois de batteries CATL 300750.SZ et les constructeurs automobiles chinois Geely 0175.HK et BYD

002594.SZ suscitaient de « profondes inquiétudes ».

Ford n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Duffy a déclaré que l’USDOT était « profondément alarmé » par le recours de Ford à une technologie sous licence du fabricant chinois de batteries CATL 300750.SZ dans son usine de Marshall, dans le Michigan.

Il a également déclaré que la coentreprise de Ford avec Geely 0175.HK en Espagne « aide des adversaires stratégiques à s’implanter de manière décisive sur les marchés occidentaux » et que les négociations en cours de l’entreprise avec BYD concernant des composants pour véhicules hybrides pourraient conduire à un ancrage plus poussé de technologies étrangères subventionnées dans les chaînes d’approvisionnement clés de Ford.

M. Duffy a ajouté que la décision de Ford de ne pas transférer la production de la Lincoln Nautilus de la Chine vers les États-Unis avant 2030 « laisse une marge de plusieurs années, ce qui est inacceptable, pendant laquelle l’entreprise restera dépendante de la fabrication chinoise ».