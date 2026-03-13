L'administration Trump devrait recevoir 10 milliards de dollars pour avoir négocié l'accord avec TikTok, selon le WSJ

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(Ajout de l'évaluation de l'entreprise au paragraphe 4)

L'administration du président Donald Trump devrait recevoir une commission d'environ 10 milliards de dollars de la part des investisseurs dans l'accord récemment conclu pour prendre le contrôle des activités américaines de TikTok, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, a finalisé en janvier un accord visant à créer une coentreprise majoritairement américaine qui sécurisera les données américaines, afin d'éviter l'interdiction par les États-Unis de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.

TikTok USDS Joint Venture LLC sécurisera les données des utilisateurs, les applications et les algorithmes américains grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité. L'entreprise n'a divulgué que peu de détails sur la cession.

Le vice-président JD Vance avait déclaré en septembre que la nouvelle société américaine serait évaluée à environ 14 milliards de dollars .

Le paiement fait partie de l'accord par lequel des investisseurs proches de l'administration ont obtenu de ByteDance le contrôle des activités américaines de TikTok,selon le WSJ. Il s'ajoute aux investissements déjà réalisés pour créer une nouvelle entité chargée d'exploiter l'application aux États-Unis.

Les investisseurs Oracle ORCL.N , Silver Lake, MGX d'Abu Dhabi et d'autres bailleurs de fonds ont versé environ 2,5 milliards de dollars au département du Trésor lors de la conclusion de l'accord et doivent effectuer un certain nombre de paiements ultérieurs jusqu'à ce que le total atteigne 10 milliards de dollars, selon le Journal.

TikTok et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Des responsables de l'administration ont déclaré que les frais étaient justifiés, citant le rôle de M. Trump dans le sauvetage des activités américaines de TikTok et dans l'orientation des négociations avec la Chine pour conclure l'accord tout en répondant aux préoccupations des législateurs en matière de sécurité nationale, selon le WSJ.

Au début du mois, M. Trump et la ministre de la justice Pam Bondi ont été poursuivis en justice par des investisseurs particuliers dans deux médias sociaux rivaux de TikTok, afin d'annuler l'approbation par le président américain d'un accord conclu par le propriétaire chinois de la société, ByteDance, en vue de former une coentreprise majoritairement détenue par des Américains.