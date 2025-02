L'administration Trump approuve un prêt pour une raffinerie de carburant aviation durable

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

Le département de l'énergie du président Donald Trump a déclaré mardi qu'il approuvait le versement d'une garantie de prêt qui avait été finalisée quelques jours avant son entrée en fonction à Calumet

CLMT.O pour l'expansion d'une raffinerie de carburant d'aviation durable dans le Montana.

La raffinerie de Montana Renewables à Great Falls a ouvert ses portes fin 2022 et produit environ 140 millions de gallons de biocarburants par an. Le prêt lui permettra d'étendre sa production à 315 millions de gallons par an et de produire environ la moitié du SAF nord-américain, un carburant fabriqué à partir de graisses provenant d'huiles de graines et de suif et dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures à celles du carburéacteur conventionnel.

L'administration du président Joe Biden avait finalisé le prêt le 10 janvier.

Mais les bailleurs de fonds de l'énergie verte craignaient que les prêts finalisés par l'Office des programmes de prêts du ministère ne soient récupérés par l'administration Trump, compte tenu des efforts déployés par le ministère de l'efficacité gouvernementale du milliardaire Elon Musk pour réduire les dépenses. La loi sur la réduction de l'inflation de M. Biden a augmenté de 100 milliards de dollars le pouvoir de prêt du LPO.

Bien qu'il ait approuvé le décaissement du prêt du Montana, le département de l'énergie "continue de mener un examen à l'échelle du département de tous les financements, y compris les subventions et les prêts, pour s'assurer que toutes les activités sont conformes à la loi et aux ordres exécutifs et aux priorités du président Trump", a déclaré une porte-parole.

Le sénateur américain Steve Daines, un républicain du Montana, a déclaré que l'approbation n'était intervenue qu'après avoir insisté auprès de la Maison Blanche et a souligné que cela contribuait à atteindre l'objectif de M. Trump de "domination énergétique"

M. Daines a déclaré que l'expansion devrait créer près de 500 emplois.