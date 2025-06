Activité des marchés financiers - 27 juin 2025

COINSHARES

Cette semaine, une convergence de facteurs macroéconomiques, monétaires et géopolitiques a soutenu les prix des actifs numériques.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs est tombé à 93, marquant la plus faible valeur depuis plus d'un an, révélant la difficulté croissante à évaluer l'impact des droits de douane sur la consommation. Tandis que les indicateurs PMI (l'indice des directeurs d'achat) sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes, les commandes de biens durables suggèrent des pressions inflationnistes persistantes. Les marchés attendent désormais les données du PCE de base de ce vendredi.

La Fed sous pression

Jerome Powell, président de la Fed, fait face à des pressions croissantes, aussi bien de la part de Donald Trump que de gouverneurs comme Chris Waller et Michelle Bowman, en faveur d'une baisse des taux dès juillet. Powell a maintenu un ton prudent au Sénat, déclarant que l'économie reste “solide”, mais que l'inflation “reste un peu élevée”. La Maison-Blanche, impatiente, pourrait annoncer dès cet été le successeur de Powell, avec Chris Waller favori sur les marchés.

Ce contexte a fait chuter le dollar, renforçant les actifs à offre fixe comme l'or et le bitcoin . De plus, le Texas est devenu le premier État américain à adopter officiellement une réserve publique de bitcoin, avec 10 millions de dollars alloués. Parallèlement, d'une manière surprenante, les tensions au Moyen-Orient ont eu une incidence sur le bitcoin, dont le hashrate (la puissance allouée au minage) a temporairement chuté, possiblement affecté par les frappes sur des sites miniers en Iran. Malgré tout, les flux financiers continuent d'affluer sur les produits d'investissement de type ETF et ETN : 2,1 milliards de dollars accumulés cette semaine, portant les encours totaux à 185 milliards de dollars, à deux milliards seulement du record historique.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.