L'administration Trump abandonne le conseil de limiter la consommation d'alcool à 1 ou 2 verres par jour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le changement fait partie des nouvelles directives alimentaires fédérales pour 2025-2030

*

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du programme "Make America Healthy Again" (Rendre l'Amérique saine) de Donald Trump

*

Un haut fonctionnaire de la santé déclare qu'il n'y a jamais eu de bonnes données sur 1 à 2 verres par jour

(Ajout de citations de Mehmet Oz, administrateur de la CMS, paragraphes 3-6) par Jessica DiNapoli et Emma Rumney

L'administration du président Donald Trump a publié mercredi de nouvelles lignes directrices sur la nutrition qui abandonnent les recommandations américaines de longue date selon lesquelles les Américains devraient limiter leur consommation d'alcool à deux boissons par jour pour les hommes et une pour les femmes, en faveur d'une simple recommandation de consommer moins pour être en meilleure santé.

Ce changement fait partie des nouvelles directives alimentaires 2025-2030 pour les Américains, la feuille de route du gouvernement américain pour des pratiques de consommation et d'alimentation saines qui influence les conseils médicaux, la composition des repas scolaires et d'autres politiques.

"Il y a de l'alcool dans les directives alimentaires, mais l'implication est qu'il ne faut pas en prendre au petit-déjeuner", a déclaré Mehmet Oz, médecin célèbre et administrateur pour Donald Trump des Centers for Medicare & Medicaid Services (Centres pour les services médicaux et les services de santé).

"Dans le meilleur des cas, je ne pense pas qu'il faille boire de l'alcool, mais cela permet aux gens de se rapprocher et de socialiser, et il n'y a probablement rien de plus sain que de passer un bon moment avec des amis en toute sécurité."

Mehmet Oz a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de données valables indiquant que la consommation modérée d'alcool était de deux verres par jour pour les hommes et d'un verre pour les femmes.

Il a ajouté que dans certaines régions de Grèce, d'Italie et du Japon, où les gens vivent plus longtemps, ils boivent "très judicieusement et généralement pour fêter l'événement".

MOUVEMENT CONSERVATEUR EN MATIÈRE DE SANTÉ

Les nouvelles directives alimentaires, supervisées par le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., et le secrétaire à l'agriculture, Brooke Rollins, recommandent également aux Américains de manger plus de protéines, moins de sucre et d'éviter les aliments fortement transformés.

Ces directives sont le dernier produit du programme "Make America Healthy Again" de l'administration Trump, soutenu par un mouvement social conservateur qui, entre autres, préconise également d'assouplir les exigences en matière de vaccins pour les enfants, une mesure décriée par les principaux groupes médicaux .

Reuters a précédemment rapporté que les nouvelles directives abandonneraient les descriptions des portions d'alcool, largement considérées comme une règle empirique pour la définition d'une consommation modérée d'alcool.

Un représentant de l'administration a déclaré que les fonctionnaires fédéraux ne pensaient pas que les nouvelles recommandations relatives à l'alcool constituaient un changement majeur par rapport aux conseils précédents du gouvernement.

LES GROUPES DE PRESSION S'INSURGENT

Des groupes de pression à but non lucratif, tels que l'U.S. Alcohol Policy Alliance et le Center for Science in the Public Interest ont déclaré que cette mesure nuirait à la santé publique et pourrait conduire à une consommation plus importante d'alcool, les consommateurs définissant eux-mêmes ce qu'est une consommation modérée.

D'autres autorités sanitaires, dont l'Organisation mondiale de la santé, ont déclaré que même une faible consommation d'alcool pouvait accroître les risques pour la santé, y compris certains cancers.

En janvier 2025, avant que Donald Trump n'entame son second mandat, le chirurgien général du président Joe Biden, Vivek Murthy, a demandé l'apposition d'étiquettes de mise en garde contre le cancer sur les boissons alcoolisées, ce qui a fait chuter les actions des principaux producteurs de spiritueux et de bière comme Diageo DGE.L et Anheuser-Busch InBev

ABI.BR .

Un sondage Gallup a révélé l'année dernière que les Américains déclarent boire moins que jamais, plus de la moitié d'entre eux estimant que même une consommation modérée d'alcool est nocive. La consommation hebdomadaire d'alcool par habitant aux États-Unis est à son niveau le plus bas depuis les années 1990, bien que cela ne représente qu'une baisse d'environ un verre par personne et par semaine, selon les estimations de la société d'études du marché des boissons IWSR, basées sur les volumes de vente de l'industrie.

Pour la première fois, les recommandations en matière de consommation d'alcool ont fait l'objet d'un processus distinct du reste des conseils nutritionnels, deux études distinctes ayant été commandées pour éclairer les lignes directrices relatives à l'alcool.

L'une de ces études, commandée par des responsables de la santé pendant la présidence de Joe Biden, a révélé que certains risques pour la santé augmentaient à partir d'un seul verre par jour. Une autre étude, commandée par le Congrès et privilégiée par l'industrie de l'alcool, a montré qu'une consommation modérée d'alcool est associée à un risque plus faible de décès, quelle qu'en soit la cause.

Au cours du premier mandat de Donald Trump, les autorités sanitaires américaines ont rejeté l'avis des scientifiques qui préconisaient un resserrement des recommandations en matière de consommation d'alcool dans le cadre d'une précédente série de lignes directrices fédérales.