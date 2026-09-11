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L'administrateur judiciaire d'un cabinet d'avocats en faillite poursuit JPMorgan pour avoir prétendument facilité le vol de l'avocat
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 00:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par David Thomas

L'administrateur judiciaire chargé de superviser la procédure de faillite du cabinet d’avocats de Mitchell Kossoff, avocat new-yorkais radié du barreau, a intenté une action en justice contre JPMorgan Chase, accusant la banque d’avoir été « complice » du détournement par Kossoff de près de 20 millions de dollars de fonds appartenant à des clients.

Dans une plainte déposée mercredi devant le tribunal des faillites de Manhattan, Albert Togut, l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal en vertu du chapitre 7 pour le cabinet Kossoff PLLC, a déclaré que JPMorgan Chase « avait connaissance du mélange et du détournement des fonds des clients par Kossoff, et n’a pourtant rien fait pour les empêcher ou y mettre fin ».

La plainte allègue que JPMorgan Chase a omis de signaler les opérations bancaires de Kossoff au New York Lawyers’ Fund for Client Protection, une agence d’État, comme l’exige la réglementation, après que Kossoff eut émis un chèque sans provision à partir de l’un des comptes de ses clients en 2015.

“La fraude aurait pris fin là. Le défendeur a permis qu’elle se poursuive”, a déclaré Togut dans sa plainte. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de JPMorgan Chase n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans sa plainte, Togut a indiqué qu’il réclamait 18,5 millions de dollars à JPMorgan Chase.

Kossoff a plaidé coupable d’un chef d’accusation de fraude et de trois chefs d’accusation de vol aggravé en décembre 2021, après que les procureurs de l’État de New York l’eurent accusé d’avoir détourné plus de 14,6 millions de dollars au détriment d’au moins 35 personnes et entreprises.

Kossoff, qui comptait autrefois parmi les figures incontournables du marché immobilier new-yorkais, a utilisé l’argent provenant des comptes de ses clients pour financer une autre entreprise familiale et ses dépenses personnelles, notamment en dépensant en moyenne 16 000 dollars par mois pour régler ses factures de carte de crédit personnelles et 19 000 dollars par mois pour louer un appartement de luxe à Manhattan, ont indiqué les procureurs.

Il a été condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 13,5 ans de prison. Les registres pénitentiaires de New York indiquent que Kossoff, âgé de 72 ans, est incarcéré au centre pénitentiaire de Groveland et qu’il pourra prétendre à une libération conditionnelle à partir de novembre.

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