L'actrice Selma Blair a été arrêtée et accusée d'avoir maltraité des agents de bord

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(Ajout d'une déclaration de Delta et des paragraphes 4 à 6 concernant la comparution initiale)

L'actrice Selma Blair a été arrêtée après que des agents de bord ont signalé la présence d'une « passagère violente » à bord d'un vol Delta Air Lines

DAL.N reliant Los Angeles à New York, a indiqué lundi le service de police de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey.

La police a identifié Selma Blair, connue pour ses rôles dans les films « Cruel Intentions » et « Hellboy », comme étant la suspecte dans l'incident survenu dimanche soir.

Elle a été placée en garde à vue à l’aéroport John F. Kennedy de New York, puis conduite à l’hôpital pour y subir des examens, a précisé la police dans un communiqué. Deux agents de bord ont signalé avoir été blessés et l’un d’entre eux a été transporté à l’hôpital, selon ce communiqué.

« Delta applique une tolérance zéro envers tout comportement turbulent ou illégal, car la sécurité de nos clients et de notre équipage passe toujours avant tout », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué publié lundi.

D’après une vidéo mise en ligne montrant l’audience de mise en accusation de Blair pour coups et blessures, qui s’est tenue lundi dans le quartier du Queens à New York, l’actrice a également été accusée d’avoir donné des coups de pied à un policier intervenant lors de son arrestation, ainsi qu’à une infirmière de l’hôpital où elle a été conduite par la suite.

Blair a ensuite été libérée sous caution.

Un représentant de Blair, âgée de 54 ans, a déclaré qu’elle avait été victime d’une urgence médicale pendant le vol.

« Selma a connu une urgence médicale qui a conduit au comportement qui lui est reproché », a déclaré le représentant de Selma Blair. « À l’atterrissage, elle a immédiatement reçu des soins médicaux et son état est actuellement stable. »

Selma Blair a évoqué publiquement son combat contre la sclérose en plaques. Cette maladie auto-immune lui a été diagnostiquée en 2018.