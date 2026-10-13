L'actrice Selma Blair a été arrêtée et accusée d'avoir maltraité des agents de bord

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L'actrice Selma Blair a été arrêtée après que des agents de bord ont signalé la présence d'un “passager violent” à bord d'un vol Delta Air Lines DAL.N reliant Los Angeles à New York, a indiqué lundi le service de police de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey.

La police a identifié Selma Blair, connue pour ses rôles dans les films “Cruel Intentions” et “Hellboy”, comme étant la suspecte dans un incident survenu dimanche soir.

Elle a été placée en garde à vue à l'aéroport John F. Kennedy de New York, puis conduite à l'hôpital pour y subir des examens, a précisé la police dans un communiqué. Deux agents de bord ont signalé avoir été blessés et l'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital, selon ce communiqué.

Un représentant de Selma Blair, âgée de 54 ans, a déclaré qu’elle avait eu une urgence médicale pendant le vol.

“Selma a connu une urgence médicale qui a conduit au comportement qui lui est reproché”, a déclaré le représentant de Selma Blair. “À l’atterrissage, elle a immédiatement reçu des soins médicaux et son état est actuellement stable.”

Selma Blair a évoqué publiquement son combat contre la sclérose en plaques. Cette maladie auto-immune lui a été diagnostiquée en 2018.