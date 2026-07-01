L'activité manufacturière américaine marque le pas en juin ; les prix payés par les entreprises industrielles restent élevés

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L'activité manufacturière américaine a ralenti en juin après avoir connu une forte hausse le mois précédent, probablement en raison de l'essoufflement de l'effet positif lié à l'anticipation des commandes par les entreprises pour éviter les pénuries et la hausse des prix provoquées par le conflit au Moyen-Orient. L'Institute for Supply Management a indiqué mercredi que son indice PMI manufacturier avait reculé à 53,3 le mois dernier, contre 54,0 en mai, son plus haut niveau depuis mai 2022. Un indice supérieur à 50 indique une expansion du secteur manufacturier, qui représente 9,4 % de l'économie. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice PMI inchangé à 54,0. Malgré le ralentissement de l’activité en juin, le secteur manufacturier a connu une croissance pendant six mois consécutifs, soutenu également par un boom des investissements dans l’intelligence artificielle, qui a contribué à atténuer l’impact sur les usines de la guerre entre les États-Unis et Israël d’une part, et l’Iran d’autre part. L'indice des nouvelles commandes de l'enquête ISM a reculé le mois dernier à 56,0, un niveau qui reste toutefois élevé, contre 56,8 en mai. Les carnets de commandes ont également diminué après avoir augmenté le mois précédent, tandis que les exportations se sont contractées. Les stocks des usines ont toutefois rebondi après une longue période de contraction. Les chaînes d’approvisionnement se sont quelque peu améliorées, probablement en raison d’un cessez-le-feu fragile dans le conflit. L’indice des livraisons des fournisseurs de l’enquête a reculé à 57,4, contre 60,6 en mai, un chiffre supérieur à 50 indiquant un ralentissement des livraisons.

Cette légère amélioration a ralenti le rythme de hausse de l’inflation à la sortie d’usine. L’indice des prix payés pour les intrants, mesuré par l’enquête, a reculé à 73,0 — un niveau toujours élevé — contre 82,1 en mai. La trêve précaire a ramené les prix du pétrole à leurs niveaux d’avant-guerre. Mais les prix devraient rester élevés, car la frénésie de dépenses dans l’IA fait grimper le coût des biens technologiques tels que les semi-conducteurs et l’électronique. Les marchés financiers s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt cette année en raison de l'inflation. La banque centrale américaine a maintenu ce mois-ci son taux directeur au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % , mais ses projections trimestrielles actualisées ont montré que les décideurs politiques s'attendaient à relever les coûts d'emprunt cette année.

L'emploi dans le secteur manufacturier est resté en berne en mai. Depuis janvier 2023, l'indice ISM de l'emploi dans le secteur manufacturier s'est contracté pendant 40 des 41 derniers mois.