L'activité du secteur privé français marque le pas
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 10:00
"Cette stabilité de l'activité dans l'ensemble du secteur privé a reflété les stagnations également observées dans les deux secteurs couverts par l'enquête", précise S&P Global qui calcule cet indice mensuel.
La stabilisation des volumes de production manufacturière a constitué un progrès après la forte contraction enregistrée en novembre, mais dans les services, la stagnation observée a marqué une détérioration de la conjoncture.
Les nouvelles affaires et l'emploi sont demeurés quasiment stables par rapport à novembre dans le secteur privé français en décembre. La faiblesse de la demande étrangère a quelque peu pesé sur le volume global des nouvelles affaires.
Enfin, les données composites sur les prix facturés ont indiqué une très faible inflation des tarifs dans l'ensemble du secteur privé, tendance reflétant principalement un retour à la hausse des prix de vente dans le secteur manufacturier.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris recule mardi, à contre-courant des autres grandes places financières portées par la hausse d'un secteur technologique peu présent à la cote française. L'indice vedette CAC 40 cédait 0,28% à 8.188,69 points vers 10H30, en repli de 22,81 points. ... Lire la suite
-
Buzios était un paisible village de pêcheurs du sud-est du Brésil. En s'y réfugiant en 1964, en quête de calme et d'anonymat, Brigitte Bardot en a changé le destin à jamais. Aujourd'hui, les nombreux touristes font les selfies de rigueur devant la statue de la ... Lire la suite
-
"L'Europe ne comprend pas le monde qui a changé" : face à Donald Trump, François Hollande préconise le "rapport de force"
"Ce qui compte pour lui, c'est jusqu'où je peux aller sans être arrêté dans mes décisions", a analysé l'ancien chef de l'État. L'ancien président François Hollande a estimé mardi 6 janvier que l'Europe devait entrer dans un "rapport de force" avec Donald Trump, ... Lire la suite
-
6 janvier - Goldman Sachs a relevé mardi son objectif à 12 mois pour l’indice paneuropéen STOXX 600 à 625 points contre 615 points auparavant, citant une croissance économique mondiale plus solide, une amélioration des bénéfices des entreprises et des valorisations ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer