L'activité du secteur des services américain ralentit en septembre ; les pressions sur les prix s'intensifient

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* L'indice PMI ISM du secteur non manufacturier recule à 54,9 en septembre, contre 55,4 en août

* L'indice des prix payés pour les intrants des services bondit à 74,0, contre 72,6

* L'indice des délais de livraison des fournisseurs s'élève à 53,2, indiquant un ralentissement des livraisons pour le 22e mois consécutif

par Lucia Mutikani

L’activité du secteur des services américain a ralenti en septembre, la forte demande intérieure mettant à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement et entraînant une hausse des prix payés par les entreprises pour leurs intrants, ce qui laisse présager que l’inflation pourrait rester élevée jusqu’à l’année prochaine.

L’Institute for Supply Management a indiqué lundi que son indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur non manufacturier était tombé à 54,9 le mois dernier, contre 55,4 en août. Un indice supérieur à 50 indique une croissance dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l’activité économique américaine. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un PMI pratiquement inchangé, à 55,2.

L’indice PMI reste en phase avec la forte croissance économique enregistrée au troisième trimestre. L’économie est portée par une demande intérieure vigoureuse , principalement les dépenses de consommation et les investissements des entreprises dans l’IA et les infrastructures associées.

L’indice de l’enquête mesurant les nouvelles commandes reçues par les entreprises de services a légèrement reculé à 59,8 le mois dernier, après avoir bondi à 60,9 en août, son plus haut niveau depuis février 2023. Les chaînes d’approvisionnement peinent à faire face à la forte demande, une situation aggravée par la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper les prix de l’énergie et provoqué des pénuries de matières premières transitant par le détroit d’Ormuz. Les prix du diesel ont atteint des niveaux records et pourraient commencer à exercer une pression au-delà des secteurs des transports et de l’agriculture, ont averti les économistes.

L'indice de l'enquête mesurant les livraisons des fournisseurs a augmenté, passant de 51,3 en août à 53,2. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons. Les délais de livraison se sont rallongés pendant 22 mois consécutifs, ce qui fait grimper les prix des intrants. Les performances des fournisseurs en matière de livraison ont d'abord été affectées par les droits de douane sur les importations.

L’indice de l’enquête mesurant les prix payés par les entreprises pour leurs intrants a bondi à 74,0, contre 72,6 en août. Cette hausse reflète une augmentation similaire observée dans l’enquête de l’ISM sur le secteur manufacturier. Ensemble, ces deux enquêtes laissent présager une hausse de l’inflation à venir et confortent les prévisions des économistes selon lesquelles la Réserve fédérale relèverait ses taux d’intérêt en décembre.

Le mois dernier, la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75% à 4,00% — la première hausse en trois ans —, et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt à venir. Les chances d’une hausse des taux ce mois-ci ont été réduites par des chiffres d’inflation inférieurs aux prévisions pour août et juillet, ainsi que par un ralentissement marqué de la croissance de l’emploi non agricole en septembre.

L’enquête de l’ISM a révélé une hausse de l’emploi dans le secteur des services. Ce résultat, conjugué à la hausse de l’emploi dans le secteur manufacturier signalée par l’ISM la semaine dernière, a conforté l’analyse des économistes selon laquelle le marché du travail restait stable malgré les créations d’emplois décevantes enregistrées en septembre. L’indice de l’enquête mesurant l’emploi dans les services a grimpé à 50,1, contre 47,8 en août.