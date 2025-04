L’activité dans le secteur privé américain a ralenti en avril

(AOF) - Aux États-Unis, l’activité dans le secteur privé en avril a ralenti, selon des données préliminaires de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est tombé à 51,2 en avril, contre 53,5 en mars. Il s’agit de son plus bas niveau depuis 16 mois. Dans le détail, le secteur manufacturier a accéléré, avec un PMI passant entre mars et avril de 50,2 à 50,7, un plus haut depuis deux mois, alors qu’une contraction était redoutée (49).

Dans les services, le ralentissement a été plus important que redouté : le PMI est passé de 54,4 à 51,4, contre une prévision à 52,8.