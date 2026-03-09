L'activiste Starboard augmente sa participation dans Lamb Weston et demande un redressement plus rapide, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation importante dans Lamb Weston LW.N et presse le fabricant de frites d'accélérer les améliorations opérationnelles et les réductions de coûts pour faire remonter le cours de son action, a indiqué dimanche le Wall Street Journal, citant des sources.

Starboard est devenu l'un des principaux actionnaires de Lamb Weston, selon le rapport du WSJ, bien que le montant exact de sa participation ne soit pas immédiatement connu.

Lamb Weston, dont la capitalisation boursière s'élève à 6,34 milliards de dollars, fournit des accompagnements de pommes de terre et des amuse-gueules à des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Yum Brands

YUM.N .

Starboard Value est un investisseur depuis un certain temps et a récemment saisi l'occasion d'acquérir encore plus d'actions, l'entreprise semblant sous-évaluée, ajoute le rapport.

Lamb Weston apprécie le "dialogue continu et constructif" avec ses actionnaires, a déclaré un représentant de la société à Reuters dans un communiqué envoyé par courriel.

La société a conclu un accord avec Jana Partners l'année dernière, ce qui a permis à Starboard Value d'avoir une présence importante au conseil d'administration du fabricant de frites.

Starboard Value n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.