 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'activiste Starboard augmente sa participation dans Lamb Weston et demande un redressement plus rapide, selon le WSJ
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 01:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation importante dans Lamb Weston LW.N et presse le fabricant de frites d'accélérer les améliorations opérationnelles et les réductions de coûts pour faire remonter le cours de son action, a indiqué dimanche le Wall Street Journal, citant des sources.

Starboard est devenu l'un des principaux actionnaires de Lamb Weston, selon le rapport du WSJ, bien que le montant exact de sa participation ne soit pas immédiatement connu.

Lamb Weston, dont la capitalisation boursière s'élève à 6,34 milliards de dollars, fournit des accompagnements de pommes de terre et des amuse-gueules à des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Yum Brands

YUM.N .

Starboard Value est un investisseur depuis un certain temps et a récemment saisi l'occasion d'acquérir encore plus d'actions, l'entreprise semblant sous-évaluée, ajoute le rapport.

Lamb Weston apprécie le "dialogue continu et constructif" avec ses actionnaires, a déclaré un représentant de la société à Reuters dans un communiqué envoyé par courriel.

La société a conclu un accord avec Jana Partners l'année dernière, ce qui a permis à Starboard Value d'avoir une présence importante au conseil d'administration du fabricant de frites.

Starboard Value n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Valeurs associées

LAMB WST HLDG-WI
46,020 USD NYSE +0,83%
MCDONALD'S
328,050 USD NYSE +0,19%
YUM BRANDS
159,960 USD NYSE +0,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Des clients achètent des sacs dans le magasin Wankelai à Pékin
    Chine-Accélération de la hausse des prix à la consommation en février
    information fournie par Reuters 09.03.2026 02:57 

    ‌La hausse des prix à ​la consommation en Chine a accéléré en février, montrent des ​données officielles publiées lundi, tandis que la ​déflation des prix ⁠à la production s'est légèrement ‌atténuée. D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des ... Lire la suite

  • Funérailles de victimes d'une opération militaire israélienne dans le village de Nabi Chit, dans l'est du Liban, le 8 mars 2026 ( AFP / Nidal SOLH )
    Violents combats dans l'est du Liban où une opération commando israélienne est en cours
    information fournie par AFP 09.03.2026 02:32 

    De violents combats font rage dans la nuit de dimanche à lundi dans l'est du Liban, près de la frontière syrienne, où le mouvement chiite Hezbollah a dit affronter des troupes israéliennes arrivées par hélicoptère. Selon l'agence de presse officielle libanaise ... Lire la suite

  • Cem Özdemir, chef de file des Verts, sourit avant le début d'un débat télévisé à Stuttgart, dans le sud de l’Allemagne, le 24 février 2026 ( AFP / THOMAS KIENZLE )
    Allemagne: vers une courte victoire des Verts dans le Bade-Wurtemberg
    information fournie par AFP 09.03.2026 00:56 

    Les Verts allemands s'affichent de justesse devant les conservateurs de la CDU du chancelier Friedrich Merz dimanche, dans le Land du Bade-Wurtemberg, selon des projections à l'issue de ce scrutin test pour le dirigeant allemand, marqué également par une envolée ... Lire la suite

  • Une femme vote pour les législatives, le 8 mars 2026 à Bogota ( AFP / Diana SANCHEZ )
    Législatives en Colombie: le dépouillement a commencé
    information fournie par AFP 08.03.2026 22:44 

    Les Colombiens ont voté dimanche aux élections législatives, qui ont valeur de test à moins de trois mois de la présidentielle au terme de laquelle la gauche du président Gustavo Petro espère conserver le pouvoir. Les bureaux de vote ont fermé à 16H00 locales (21H00 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank